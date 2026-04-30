Η κίνηση του πατέρα για να σώσει το παιδί του.

Σοκαριστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Μπαγκλαντές, όταν ένα βρέφος βρέθηκε ξαφνικά στο κενό, πέφτοντας από την αποβάθρα την ώρα που περνούσε τρένο.

Ο πατέρας του αντέδρασε αστραπιαία, χωρίς να διστάσει ούτε στιγμή. Έπεσε αμέσως πάνω από το παιδί, καλύπτοντάς το με το σώμα του και μένοντας απολύτως ακίνητος, καθώς το τρένο διέσχιζε το σημείο.

Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο από επιβάτη, κόβει την ανάσα. Τα βαγόνια περνούν το ένα μετά το άλλο, ενώ πατέρας και παιδί παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από το συρμό, σε μια σκηνή γεμάτη αγωνία.

Παρά τον τεράστιο κίνδυνο, πατέρας και μωρό, βγήκαν σώοι, χωρίς κανέναν τραυματισμό, καθώς πέρασαν από πάνω τους 8 βαγόνια.

