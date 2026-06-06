Η επίσκεψη πραγματοποιείται επίσης σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνομιλίες για μια πιο μόνιμη διευθέτηση της κρίσης μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου παραμένουν δύσκολες, ενώ η κατάσταση στα νότια του Λιβάνου εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία στη διεθνή κοινότητα.

Στο Πακιστάν μετέβη ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου, στρατηγός Ροντόλφ Χαϊκάλ, ύστερα από πρόσκληση του Πακιστανού ομολόγου του, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, σε μια επίσκεψη που πραγματοποιείται σε ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή.

Η επίσκεψη έρχεται την ώρα που το Ισλαμαμπάντ διαδραματίζει ενεργό διπλωματικό ρόλο σε περιφερειακές πρωτοβουλίες αποκλιμάκωσης και σε προσπάθειες διαμεσολάβησης που σχετίζονται με τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Πληροφορίες από διεθνή μέσα συνδέουν το ταξίδι με τις ευρύτερες διαβουλεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη γύρω από τις εξελίξεις μεταξύ Ισραήλ, Λιβάνου και Ιράν.

{https://x.com/AlArabiya_Eng/status/2063287926201438658/photo/1}

Αν και οι λιβανικές αρχές δεν έχουν δώσει λεπτομέρειες για την ατζέντα των συνομιλιών ούτε για τη διάρκεια της επίσκεψης, η χρονική συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συνεχίζονται οι διεθνείς προσπάθειες για σταθεροποίηση της κατάστασης και αποτροπή νέας κλιμάκωσης στην περιοχή.

Ο στρατηγός Χαϊκάλ, ο οποίος βρίσκεται στην ηγεσία του λιβανικού στρατού από το 2025, αναμένεται να έχει επαφές με την πακιστανική στρατιωτική ηγεσία, με βασικό αντικείμενο τις περιφερειακές εξελίξεις, ζητήματα ασφάλειας και τις προοπτικές αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.