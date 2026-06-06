Ο Χέγκσεθ εκφώνησε την ομιλία του στη διάρκεια των τελετών για την 82η επέτειο της Συμμαχικής απόβασης στη Νορμανδία, όταν αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις διέσχισαν τη Μάγχη ξεκινώντας την απελευθέρωση της δυτικής Ευρώπης από τη ναζιστική κατοχή.

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ προειδοποίησε σήμερα πως η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη μ' αυτό που αποκάλεσε εισβολή επικίνδυνων ιδεολογιών οι οποίες φθάνουν από τη θάλασσα, συνδέοντας τη μετανάστευση με την κληρονομιά της απόβασης των Συμμάχων στις γαλλικές ακτές της Νορμανδίας κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στα σχόλια που έκανε κατά τις σημερινές τελετές για την επέτειο της D-Day στη Νορμανδία.

Τα σχόλιά του απηχούν επικρίσεις που έχουν συχνά διατυπωθεί από την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Ευρώπη, για την οποία η Ουάσινγκτον ισχυρίζεται ότι οι άμυνές της είναι ασθενείς, δεν είναι ικανή να αντιμετωπίσει τη μετανάστευση, μαστίζεται από άχρηστη γραφειοκρατία και «λογοκρίνει» τις ακροδεξιές και εθνικιστικές φωνές για να μην φθάσουν στην εξουσία.

«Δυστυχώς σήμερα διάφορες ευρωπαϊκές παραλίες καταλαμβάνονται εξ εφόδου από διάφορες, επικίνδυνες ιδεολογίες. Παραλίες στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, φθάνουν σκάφη και άνθρωποι», είπε ο Χέγκσεθ στη διάρκεια της ομιλίας του στο Αμερικανικό Κοιμητήριο της Νορμανδίας στο Κολβίλ-συρ-Μερ.

«Πότε οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα κάνουν κάτι για την εισβολή αυτή ή μήπως είναι πολύ αργά; Προσεύχομαι να μην είναι και πιστεύω πως δεν είναι», πρόσθεσε.

Ο Χέγκσεθ εκφώνησε την ομιλία του στη διάρκεια των τελετών για την 82η επέτειο της Συμμαχικής απόβασης στη Νορμανδία, όταν αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις διέσχισαν τη Μάγχη ξεκινώντας την απελευθέρωση της δυτικής Ευρώπης από τη ναζιστική κατοχή.

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«Οι άνδρες που είναι θαμμένοι εδώ πολέμησαν στους κόλπους μιας πολεμικής συμμαχίας στην οποία κάθε εταίρος συνεισέφερε το μέτρο της βιομηχανίας του, του θάρρους του και της θυσίας του», δήλωσε ο Χέγκσεθ μπροστά στους 9.387 λευκούς σταυρούς των αμερικανών στρατιωτών που έπεσαν στη μάχη κατά την απόβαση στη Νορμανδία.

«Ούτε κενά συνθήματα ούτε πολυτελείς σύνοδοι κορυφής ούτε ανακοινωθέντα», ειρωνεύθηκε, «κάθε έθνος» σύμμαχος «μάτωσε, ανέλαβε το μερίδιό του» το 1944.

«Η Αμερική οφείλει να δείξει το δρόμο και θα το κάνουμε, αλλά οι σύμμαχοί μας οφείλουν να είναι μαζί μας, δίπλα μας», ζήτησε ο Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος είχε ανακοινώσει χθες, Παρασκευή, το βράδυ πως δεν θα συμμετάσχει στη διεθνή τελετή που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα ώστε να αφιερωθεί στην αμερικανική τελετή.

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας υποστηριξε επίσης ότι «η ειρήνη είναι εγγυημένη μόνο δια της ισχύος», αποφεύοντας στη διάρκεια της ομιλίας του, την οποία εκφώνησε παρουσία της γαλλίδας ομολόγου του Κατρίν Βοτρέν, κάθε ρητή αναφορά σε τρέχουσες συγκρούσεις στο Ιράν, στην Ουκρανία ή σε άλλες περιφέρειες του κόσμου.