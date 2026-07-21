Το κόστος του πολέμου στο Ιράν έχει γίνει αντικείμενο έντονης κριτικής προς τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Ενώπιον της Επιτροπής Πιστώσεων της Γερουσίας βρέθηκα την Τρίτη (21/07) ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, προκειμένου να υπερασπιστεί το αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ για επιπλέον χρηματοδότηση 87,6 δισ. δολαρίων για τη κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν.

Η ακρόαση έγινε σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης, καθώς αρκετοί γερουσιαστές εξέφρασαν την ανησυχία τους για το αυξανόμενο κόστος της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι πραγματικές δαπάνες του πολέμου είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Από τα 87,6 δισ., τα 67,1 προορίζονται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των πολεμικών επιχειρήσεων, καθώς το υπουργείο Πολέμου τόνισε ότι τα διαθέσιμα κονδύλια είναι περιορισμένα.

Σύμφωνα με την Washington Post, το Πεντάγωνο αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα χρηματοδότησης. Η έλλειψη διαθέσιμων πόρων έχει αρχίσει να επηρεάζει ορισμένες δυνατότητες του αμερικανικού στρατού, όπως η εκπαίδευση προσωπικού και η συντήρηση εξοπλισμου.

Πάραλληλα, τέσσερις νυν και πρώην αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας προκειμένου να περιγράψουν τις οικονομικές πιέσεις, ανέφεραν ότι οι περιορισμοί αυτοί αποτελούν άμεση συνέπεια της δημοσιονομικής πίεσης που προκαλεί η πολεμική εμπλοκή.

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Μαζί με τον Χέγκσεθ εμφανίστηκε ενώπιον της επιτροπής και ο αρχηγός του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν. Ήταν η πρώτη εκτεταμένη δημόσια εξέταση των δύο αξιωματούχων μετά την κατάρρευση της σύντομης εκεχειρίας και την επανέναρξη των εχθροπραξιών.

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Η σύγκρουση έχει ήδη προκαλέσει απώλειες για τις αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με αξιωματούχους, τουλάχιστον δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ιρανική επίθεση την Παρασκευή, ενώ ακόμη ένας έχασε τη ζωή του στο Ιράκ κατά τη διάρκεια επιχείρησης καταστροφής ιρανικού drone. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών Αμερικανών από την έναρξη της εμπλοκής τον Φεβρουάριο ανέρχεται πλέον σε 17, ενώ σχεδόν 100 στρατιώτες έχουν τραυματιστεί.

Αντιδράσεις από Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς

Οι Δημοκρατικοί αναμένεται να ασκήσουν έντονη κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική κοινή γνώμη επιθυμεί τον τερματισμό της σύγκρουσης με μια σαφή στρατηγική και όχι την περαιτέρω διάθεση δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη συνέχισή της.

Στο στόχαστρο βρίσκεται και ο διευθυντής του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού, Ράσελ Βοτ, ο οποίος είχε αναφέρει στο Κογκρέσο ότι το κόστος του πολέμου ανέρχεται περίπου στα 30 δισ. δολάρια. Η εκτίμηση αυτή έχει αμφισβητηθεί από ειδικούς, οι οποίοι θεωρούν ότι υποτιμά σημαντικά το πραγματικό ύψος των δαπανών.

Παράλληλα, ο Χέγκσεθ και ο στρατηγός Κέιν αντιμετωπίζουν πιέσεις και από μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Η πρόεδρος της επιτροπής, Σούζαν Κόλινς, καθώς και η γερουσιαστής της Αλάσκα, Λίζα Μαρκόφσκι, έχουν στηρίξει πρωτοβουλίες που περιορίζουν την προεδρική εξουσία σε θέματα πολέμου, ενώ η Κόλινς έχει εκφράσει στο παρελθόν ανησυχίες για τις συχνές αλλαγές στη στρατηγική της κυβέρνησης.

Την ίδια ώρα, βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων κατηγορούν το Πεντάγωνο ότι δεν παρέχει επαρκή στοιχεία για το οικονομικό κόστος της σύγκρουσης. Η Δημοκρατική βουλευτής Μπέτι ΜακΚόλουμ υποστήριξε ότι το υπουργείο Άμυνας δεν έχει ανταποκριθεί στην υποχρέωσή του να παρουσιάσει αναλυτικά στοιχεία για τις πολεμικές δαπάνες, ούτε έχει αποκαλύψει πόσα πυρομαχικά ακριβείας έχουν απομείνει μετά τη χρήση χιλιάδων από αυτά στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Δείτε την ακρόαση Χέγκσεθ

{https://www.youtube.com/watch?v=MZDycSQhAqM}

Με πληροφορίες του Guardian