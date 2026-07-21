Μετά την αποπομπή του υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας που προκάλεσε αντιδράσεις, καρατόμησε τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καρατόμησε και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, τον στρατηγό Ολεξάντρ Σίρσκι, έπειτα από το κύμα διαδηλώσεων των τελευταίων ημερών που προκάλεσε η απομάκρυνση του υπουργού Άμυνας της χώρας, Μιχαΐλο Φεντόροφ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι νέος αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων αναλαμβάνει ο υποστράτηγος Μιχαΐλο Ντραπάτι. «Κοινή μας επιθυμία είναι μία, η νίκη επί του εχθρού και οι συνθήκες στο μέτωπο και η πίεση στη Ρωσία που θα την αναγκάσει να προχωρήσει στην ειρήνη», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ακόμα, αναγνώρισε τη συμβολή του Σίρσκι στην υπεράσπιση του Κιέβου και άλλες πολεμικές επιχειρήσεις. «Έχει διανυθεί μια σημαντική διαδρομή, η υπεράσπιση της Ουκρανίας συνεχίζεται και κάθε πολεμιστής αξίζει αξιοπρεπή μεταχείριση», τόνισε ο πρόεδρος της χώρας.

Ουκρανία: Η απομάκρυνση του Φεντόροφ και οι διαδηλώσεις

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καρατόμησε τον δημοφιλή υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαΐλο Φεντόροφ, έπειτα από έξι μήνες στη θέση. Από την αρχή υπήρχαν οι φήμες πως αιτία ήταν η σύγκρουσή του με τον Ολεξάντρ Σίρσκι, κάτι που επιβεβαίωσαν δημοσίως ο Φεντόροφ, αλλά και ο Ζελένσκι.

Ο 35χρονος πρώην υπουργός Άμυνας θεωρείται ότι μεταμόρφωσε τις ένοπλες δυνάμεις και ότι τα έβαλε με τη διαφθορά. Από την άλλη, πολλοί στην Ουκρανία βλέπουν τον 60χρονο Σίρσκι ως έναν στρατιωτικό της σοβιετικής σχολής, απρόθυμο να εφαρμόσει ριζικές αλλαγές στον στρατό, σημειώνει το BBC.

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Μετά την καρατόμηση του Φεντόροφ, χιλιάδες Ουκρανοί βγήκαν στους δρόμους του Κιέβου και άλλων πόλεων, πιέζοντας τον Ζελένσκι να αναθεωρήσει, να απομακρύνει από τη θέση του τον Σίρσκι και να στηρίξει το όραμα του 35χρονου για έναν πόλεμο που κυριαρχείται ολοένα περισσότερο από drones. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε δηλώσει πως αναγκάστηκε να επιλέξει ανάμεσα στους δύο, επειδή είχε γίνει αδύνατη η επίλυση των διαφορών τους.

Εν μέσω της κρίσης που προκάλεσε η καρατόμηση του Φεντόροφ και στις ένοπλες δυνάμεις, ο Ζελένσκι έκανε διαδοχικές συναντήσεις με στρατιωτικούς και επιδίωξε να επαναφέρει τον Φεντόροφ, αναφέρουν οι NYT. Αφού συνάντησε τον Ουκρανό πρόεδρο, ο 35χρονος δήλωσε ότι ξεκίνησε ένας εποικοδομητικός διάλογος για την αντιμετώπιση των ανησυχιών του και πρόσθεσε ότι «σίγουρα θα γίνουν αλλαγές».

Νωρίτερα, είχε δηλώσει ότι το στρατιωτικό κατεστημένο αντιστάθηκε στις μεταρρυθμίσεις για τις προμήθειες και είχε κατηγορήσει τον Σίρσκι πως έκανε παρασκηνιακές κινήσεις για να διατηρήσει την εξουσία του και αντί να νικήσει τη Ρωσία «βρήκε τον τρόπο να διχάσει τη χώρα».

Τις προηγούμενες ημέρες, ενώ εξελισσόταν η κρίση, ο Σίρσκι είχε μείνει σε μεγάλο βαθμό σιωπηλός. Αλλά σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα υπεραμύνθηκε των επιλογών του, δήλωσε έκπληκτος με τις αναφορές για όποια σύγκρουσή του με τον Φεντόροφ και του ζήτησε συγγνώμη αν είχε προσβληθεί.

«Η Ουκρανία είναιι μεγαλύτερη από τον Φεντόροφ, τον Σίρσκι και οποιονδήποτε από εμάς. Η Ουκρανία θα σταθεί όχι επειδή έχει αναντικατάστατα άτομα, αλλά διότι έχει στρατό, θεσμούς και εκατομμύρια ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά τους. Η υποβάθμιση του πολέμου σε μια σύγκρουση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους είναι η μεγαλύτερη υπηρεσία που μπορούμε να προσφέρουμε στον εχθρό», έγραψε.

Τελικά, κατά τα φαινόμενα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατέληξε πως η καρατόμηση του στρατηγού ήταν ο μόνος τρόπος για να αποκατασταθεί η ενότητα.