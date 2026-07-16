Η απομάκρυνησ του Μιχαΐλο Φεντόροφ από το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, με τις διαφωνίες σε στρατό και κυβέρνηση να επικεντρώνονται στη στρατηγική, τις μεταρρυθμίσεις αλλά και τον ρόλο των μη επανδρωμένων στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Έντονες αντιδράσεις στην Ουκρανία προκάλεσε η αποπομπή του υπουργού Άμυνας, Μιχαΐλο Φεντόροφ από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με πλήθος κόσμου να διαδηλώνει στο Κίεβο και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.

Οι διαδηλωτές, στην πλειοψηφία τους νέοι άνθρωποι, κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα «Κάτω τα χέρια από τον Φεντόροφ» και «Σταματήστε να σαμποτάρετε τη νίκη».

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Μέσα στην ίδια ημέρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε τον υποστράτηγο Γεβγένι Χμάρα, επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) σε προσωρινή βάση, για τη θέση του υπηρεσιακού υπουργού Άμυνας. Σύμφωνα με την ουκρανική νομοθεσία, ο Χμάρα δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και στη SBU και στο υπουργείο Άμυνας και αναμένεται να παραιτηθεί από τη μέχρι πρότινος θέση του.

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Ο Ζελένσκι, σύμφωνα με το BBC, υποστήριξε ότι ο Χμάρα διαθέτει «εκτεταμένη και, σε πολλές περιπτώσεις, πρωτοφανή εμπειρία σε επιχειρήσεις τεχνολογικού πολέμου».

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2077783257714675889?s=20}

Κόντρα ανάμεσα σε Φεντόροφ και Γενικό Επιτελείο Στρατού

Κύκλοι της ουκρανικής κυβέρνησης κάνουν λόγο για εντάσεις ανάμεσα στον Φεντόροφ και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, Ολεξάντερ Σίρσκι, γεγονός που επιβεβαίωσαν έμεσα οι δηλώσεις τόσο του πρώην υπουργού όσο και το ίδιου του Ζελένβσκι.

Ο Φεντόροφ αποκάλυψε ότι είχε προτείνει στον Ζελένσκι την αντικατάσταση του Σίρσκι και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, Αντρίι Χνάτοφ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, παραδέχθηκε ότι η σύγκρουση ανάμεσα στο Γενικό Επιτελείο και το υπουργείο Άμυνας ήταν «συστημική» και υπήρχε «σε διάφορα επίπεδα». Όπως ανέφερε, ο ίδιος θα έπρεπε να μεσολαβεί ώστε οι δύο πλευρές να μπορούν να συνεργάζονται.

Ο Φεντόροφ δήλωσε ότι, όταν ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε πως δεν σκόπευε να αντικαταστήσει τον Σίρσκι, του απάντησε πως θα προσπαθούσε να συνεργαστεί μαζί του. Ωστόσο, υποστήριξε ότι «όλες οι πρωτοβουλίες που προτείναμε μπλοκαρίστηκαν».

«Αντί να βρει έναν τρόπο να νικήσει τη Ρωσία ασύμμετρα – κάτι που αποτελεί δουλειά του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων – βρήκε έναν τρόπο να διχάσει τη χώρα μας», είπε ο Φεντόροφ αναφερόμενος στον Σίρσκι.

{https://x.com/Mylovanov/status/2077743286773518651}

Ο Σίρσκι, σε σύντομη ανάρτησή του στο Telegram, δήλωσε υπερήφανος για την αμυντική επιχείρηση γύρω από το Κίεβο το 2022, όταν οι ρωσικές δυνάμεις πλησίαζαν την πρωτεύουσα, και ανέφερε ότι θα συνεχίσει να επικεντρώνεται «στον πόλεμο και σε μια αποτελεσματική στρατηγική», ευχόμενος παράλληλα στον Φεντόροφ «συνεχή επιτυχία».

Μετά την απομάκρυνσή του, ο Φεντόροφ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι θα συνεχίσει να «νικά τον εχθρό μέσω της ασυμμετρίας, της ταχύτητας στην καινοτομία και της οργανωτικής ισχύος».

Αλλαγές σε μία κρίσιμη περίοδο

Ο Μιχαΐλο Φεντόροφ είχε διατελέσει σημαντικό παράγοντα στην ενίσχυση του προγράμματος drones της Ουκρανίας, πριν αναλάβει το υπουργείο Άμυνας τον Ιανουάριο.

Κατά την εξάμηνη θητεία του, υποστήριξε ότι ενισχύθηκαν οι επενδύσεις σε drones μεγάλης εμβέλειας, συστήματα αναγνώρισης και πυραυλικά προγράμματα, ενώ προώθησε μεταρρυθμίσεις στις αμυντικές προμήθειες με στόχο μεγαλύτερη διαφάνεια και περιορισμό της διαφθοράς.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η Ουκρανία απέκτησε σημαντικά επιχειρησιακά πλεονεκτήματα, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης εγχώριων οπλικών συστημάτων και της χρήσης τεχνολογικών λύσεων στον πόλεμο. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την πλήρη αναμόρφωση του συστήματος προμηθειών του υπουργείου.

{https://x.com/FedorovMykhailo/status/2077469728004510174}

Η απομάκρυνσή του προκάλεσε αντιδράσεις σε τμήματα του στρατού, με τον αναπληρωτή διοικητή της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, συνταγματάρχη Πάβλο Γελιζάροφ, να παραιτείται σε ένδειξη διαμαρτυρίας, προειδοποιώντας ότι η απόφαση μπορεί να επηρεάσει την αμυντική ικανότητα της χώρας.

Παράλληλα, η κυβερνητική αναδιάρθρωση επεκτάθηκε και πέρα από το υπουργείο Άμυνας, καθώς το ουκρανικό κοινοβούλιο ενέκρινε τον διορισμό του επικεφαλής της κρατικής ενεργειακής εταιρείας Naftogaz, Σερχίι Κορέτσκι, στη θέση του πρωθυπουργού.

Οι αλλαγές πραγματοποιούνται σε μια κρίσιμη περίοδο για την Ουκρανία, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται, με πρόσφατα πλήγματα στο Κίεβο να προκαλούν νεκρούς και τραυματίες.

Η υπόθεση Φεντόροφ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εσωτερικές πολιτικές δοκιμασίες για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την έναρξη του πολέμου.