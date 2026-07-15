Η Ντούα Λίπα στο πλευρό των διαδηλωτών στην Αλβανία.

Τη στήριξή της στις μαζικές διαμαρτυρίες που πραγματοποιούνται στην Αλβανία κατά του αμφιλεγόμενου τουριστικού έργου που υποστηρίζεται από επενδυτές με επικεφαλής τον Τζάρεντ Κούσνερ εξέφρασε η διεθνώς αναγνωρισμένη ποπ σταρ Ντούα Λίπα.

Η τραγουδίστρια, με καταγωγή από Αλβανούς γονείς του Κοσσυφοπεδίου, χαρακτήρισε το κίνημα διαμαρτυρίας «εμπνευστικό», καθώς οι κινητοποιήσεις στα Τίρανα έχουν εισέλθει στην έκτη εβδομάδα τους. Οι πολίτες αντιδρούν στο σχέδιο ανάπτυξης ενός πολυτελούς θέρετρου συνολικής αξίας 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προβλέπει εκτεταμένες κατασκευές σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές της χώρας.

Σε συζήτησή της με την Αλβανίδα ακαδημαϊκό και συγγραφέα Lea Ypi, στο podcast της Service95 Book Club, η Λίπα δήλωσε ότι την ενθαρρύνει το ενδιαφέρον των πολιτών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. «Με εμπνέει πολύ να βλέπω πόσο πολύ νοιάζονται πραγματικά οι άνθρωποι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ένα έργο δισεκατομμυρίων σε προστατευόμενες περιοχές

Το επίμαχο έργο αφορά, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη του νησιού Σάζαν, του μοναδικού νησιού της Αλβανίας, καθώς και την κατασκευή περίπου 10.000 βιλών στη χερσόνησο Ζβέρνετ. Οι δύο περιοχές θεωρούνται σημαντικά φυσικά καταφύγια, με πλούσια οικοσυστήματα και σπάνια είδη άγριας ζωής.

Οι αντιδράσεις εντάθηκαν μετά την τροποποίηση της αλβανικής νομοθεσίας από το κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο του 2024, η οποία επέτρεψε την ανάπτυξη έργων σε περιοχές με αυξημένη περιβαλλοντική προστασία. Η Ντούα Λίπα εξέφρασε ανησυχία για τη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή νόμων χωρίς δημόσια διαβούλευση δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια της κυβέρνησης.

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Η σύνδεση με τον Τζάρεντ Κούσνερ και την οικογένεια Τραμπ

Το έργο έχει τη στήριξη επενδυτών που συνδέονται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και την Ιβάνκα Τραμπ. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει περιγράψει το σχεδιαζόμενο θέρετρο ως ένα μεγάλο και εντυπωσιακό έργο. Ωστόσο, περιβαλλοντικές οργανώσεις και κάτοικοι υποστηρίζουν ότι η κατασκευή απειλεί μοναδικά φυσικά τοπία.

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, υπερασπίζεται την επένδυση, χαρακτηρίζοντάς την τη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα και «δώρο για την Ευρώπη». Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το έργο θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα ενισχύσει την οικονομία ενός κράτους που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές οικονομικές προκλήσεις.

Από την πλευρά τους, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η επένδυση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την πορεία ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η χώρα καλείται να τηρήσει αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα.

Η παρέμβαση της Ντούα Λίπα έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους διαδηλωτές και τις οργανώσεις προστασίας της φύσης. Ο Αλεξάντερ Τράιτσε, επικεφαλής της περιβαλλοντικής οργάνωσης PPNEA, χαρακτήρισε τη δήλωση της τραγουδίστριας «πολύ δυνατή», σημειώνοντας ότι έχει ιδιαίτερη επιρροή στους νεότερους Αλβανούς.

Παρά τις συνεχιζόμενες αντιδράσεις, οι επενδυτές δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν με υπεύθυνο τρόπο, δίνοντας έμφαση στην περιβαλλοντική προστασία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων.