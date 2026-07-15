Τις cool καλοκαιρινές τιμές θα τις βρείτε σε όλα τα Xiaomi Store, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Έως τις 31 Αυγούστου, η Xiaomi προσφέρει σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές επιλεγμένα προϊόντα από το οικοσύστημά της, καλύπτοντας ανάγκες που εκτείνονται από την επικοινωνία και την ψυχαγωγία έως το έξυπνο σπίτι.

H Xiaomi προτείνει λύσεις “κινητής τεχνολογίας”, ξεκινώντας με τον «μάστερ του τηλεφακού» το Xiaomi 17T Pro. Η συσκευή εντυπωσιάζει με το σύστημα Leica Live Moment, το οποίο αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο την ατμόσφαιρα και το συναίσθημα κάθε στιγμής. Η τιμή του ξεκινά από 999,90 ευρώ, με δώρο μία Xiaomi Robot Vacuum H40.



Ανάμεσα στις προτάσεις ξεχωρίζει φυσικά και η σειρά Redmi Note 15, η οποία συνδυάζει προηγμένες δυνατότητες φωτογράφισης με αναβαθμισμένες επιδόσεις, κορυφαία συνδεσιμότητα και εξελιγμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία χρήσης νέας γενιάς σε καλοκαιρινές τιμές που ξεκινούν από 219,9 ευρώ!



Για στιγμές ψυχαγωγίας εντός και εκτός σπιτιού, τα Redmi Pad, από 279 ευρώ, αποτελούν μια ολοκληρωμένη πρόταση, χάρη στις μεγάλες οθόνες, τα τέσσερα ηχεία υψηλής ποιότητας και τη μεγάλη αυτονομία της μπαταρίας τους, καλύπτοντας με άνεση τόσο την ψυχαγωγία όσο και τις καθημερινές ανάγκες.



Για όσους προτιμούν την εμπειρία μιας πραγματικά μεγάλης οθόνης, η Xiaomi TV S Pro Mini LED 75" προσφέρει εικόνα υψηλής ευκρίνειας, καθηλωτικό ήχο και προηγμένες έξυπνες λειτουργίες, μετατρέποντας κάθε προβολή σε εμπειρία κινηματογραφικού επιπέδου. (Τιμές από 599 ευρώ)

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Και ενώ εσείς απολαμβάνετε τις καλοκαιρινές αποδράσεις σας, η Xiaomi φροντίζει και για το σπίτι. Η Xiaomi Vacuum Cleaner H50 αναλαμβάνει τον σχολαστικό καθαρισμό ακόμη και των πιο απαιτητικών σημείων, ενώ τα Mijia Air Conditioner Eco, από 479 ευρώ, εξασφαλίζουν δροσιά, άνεση και ιδανικές συνθήκες στον χώρο, με έμφαση στην ενεργειακή απόδοση.



Αυτές είναι μόνο μερικές από τις προτάσεις της Xiaomi που συμμετέχουν στις φετινές προσφορές του Xiaomi Summer, συνδυάζοντας ποιότητα, καινοτομία και πραγματικά ανταγωνιστικές τιμές, για ένα καλοκαίρι γεμάτο έξυπνες επιλογές!

Αναλυτικά τα προϊόντα και οι ανταγωνιστικές τιμές εδώ