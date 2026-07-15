Για αρκετούς, η φωτογραφία προφίλ αποτελεί απλώς ένα μέσο αναγνώρισης και όχι έναν τρόπο αυτοπροβολής.

Σε μια εποχή όπου οι περισσότεροι ανανεώνουν διαρκώς και αδιαλλείπτως τις φωτογραφίες στα προφίλ τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχουν άνθρωποι που κρατούν την ίδια φωτογραφία στο WhatsApp για χρόνια. Για κάποιους αυτή η στάση εκλαμβάνεται ως αδιαφορία ή έλλειψη ενδιαφέροντος για την ψηφιακή τους εικόνα. Ωστόσο, σύμφωνα με την ψυχολογία, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη πως η διατήρηση της ίδιας φωτογραφίας προφίλ συνδέεται με έναν συγκεκριμένο τύπο προσωπικότητας. Η επιλογή αυτή επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως οι προσωπικές συνήθειες, η ανάγκη για ιδιωτικότητα, ο τρόπος χρήσης της τεχνολογίας και οι ατομικές αξίες.

Η ανάγκη για συνέπεια

Μία από τις βασικές ερμηνείες προέρχεται από τη Θεωρία της Αυτοσυνέπειας (Self-Consistency Theory), σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι επιθυμούν να τους αντιλαμβάνονται οι άλλοι όπως βλέπουν οι ίδιοι τον εαυτό τους. Αν μια φωτογραφία εξακολουθεί να τους εκφράζει, δεν αισθάνονται την ανάγκη να την αντικαταστήσουν. Μπορεί να πρόκειται για μια επαγγελματική φωτογραφία ή ένα αγαπημένο στιγμιότυπο που εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει την ταυτότητά τους, ακόμη και μετά από αρκετά χρόνια.

Η δύναμη της συνήθειας

Οι ψυχολόγοι εξηγούν ότι πολλές καθημερινές συμπεριφορές γίνονται αυτοματοποιημένες. Όσοι δεν συνηθίζουν να αλλάζουν τη φωτογραφία προφίλ τους πιθανότατα δεν το σκέφτονται καν. Για αυτούς, οι εφαρμογές κοινωνικών δικτύων αποτελούν εργαλεία επικοινωνίας και όχι χώρους προσωπικής προβολής σύμφωνα με το economictimes.indiatimes.com.

Η αποφυγή περιττών αποφάσεων

Ένας ακόμη παράγοντας είναι η λεγόμενη «κόπωση από τη λήψη αποφάσεων». Η καθημερινότητα απαιτεί δεκάδες μικρές και μεγάλες επιλογές και αρκετοί άνθρωποι προτιμούν να αποφεύγουν όσες θεωρούν περιττές. Εφόσον η υπάρχουσα φωτογραφία εξυπηρετεί απόλυτα τον σκοπό της, δεν βλέπουν κάποιον ουσιαστικό λόγο να την αλλάξουν.

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Το «κλειδί» είναι η αυθεντικότητα

Η Θεωρία Αυτοπροσδιορισμού υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι νιώθουν μεγαλύτερη ικανοποίηση όταν οι επιλογές τους βασίζονται στις προσωπικές τους αξίες και όχι στις κοινωνικές προσδοκίες. Έτσι, αρκετοί δεν ενδιαφέρονται να ανανεώνουν διαρκώς την ψηφιακή τους εικόνα ακολουθώντας τις τάσεις των social media, αλλά προτιμούν να διατηρούν μια σταθερή και αυθεντική παρουσία.

Ο ρόλος της ιδιωτικότητας

Η ιδιωτικότητα αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα. Ορισμένοι επιλέγουν συνειδητά να μην ανανεώνουν τη φωτογραφία τους, ώστε να περιορίζουν την έκθεση προσωπικών στοιχείων στο διαδίκτυο. Για εκείνους, μια παλαιότερη ή πιο ουδέτερη εικόνα λειτουργεί ως ένας τρόπος διατήρησης της ισορροπίας ανάμεσα στην επικοινωνία και την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Δεν αποτελεί ένδειξη αντικοινωνικής συμπεριφοράς

Η ψυχολογία καταρρίπτει την αντίληψη ότι όσοι δεν αλλάζουν ποτέ φωτογραφία προφίλ είναι αντικοινωνικοί ή απομονωμένοι. Πολλοί από αυτούς επικοινωνούν καθημερινά με φίλους, συγγενείς και συναδέλφους, χωρίς να δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην εικόνα του προφίλ τους. Αντίστοιχα, όσοι αλλάζουν συχνά φωτογραφία δεν είναι απαραίτητα πιο εξωστρεφείς. Η επιλογή αυτή σχετίζεται περισσότερο με τις προσωπικές προτιμήσεις και τον τρόπο που ο καθένας διαχειρίζεται την ψηφιακή του παρουσία.

Δεν υπάρχει «σωστό» ή «λάθος»

Είτε κάποιος αλλάζει συχνά φωτογραφία προφίλ είτε διατηρεί την ίδια για χρόνια, πρόκειται κυρίως για μια προσωπική επιλογή. Η συμπεριφορά αυτή επηρεάζεται από τις συνήθειες, τις προτιμήσεις και τον τρόπο με τον οποίο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται την παρουσία του στον ψηφιακό κόσμο και όχι απαραίτητα από την κοινωνικότητα ή τον χαρακτήρα του. Σε κάθε περίπτωση αυτό που ουσιαστικά προκύπτει είναι ότι η φωτογραφία προφίλ αποτελεί μόνο ένα μικρό κομμάτι της ψηφιακής ταυτότητας ενός ανθρώπου και σπάνια αποκαλύπτει ολόκληρη την ιστορία του.