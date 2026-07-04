Η πράξη αυτή συνδέεται και με το φαινόμενο Zeigarnik, σύμφωνα με το οποίο ο ανθρώπινος νους τείνει να διατηρεί ενεργές τις «ανοιχτές εκκρεμότητες»

Η εικόνα ενός ανθρώπου που χρησιμοποιεί κάθε πρωί την ίδια κούπα ή κάθεται πάντα στην ίδια θέση μπορεί εύκολα να εκληφθεί ως ένδειξη εμμονικής ρουτίνας, ωστόσο, η ψυχολογική προσέγγιση δείχνει κάτι διαφορετικό: αυτές οι μικρές, επαναλαμβανόμενες επιλογές λειτουργούν ως ένας τρόπος «αποφόρτισης» του εγκεφάλου από περιττές αποφάσεις, ώστε η νοητική ενέργεια να διατηρείται για πιο σημαντικά ζητήματα.

Στην ουσία, όπως αναφέρει το bolde, πρόκειται για έναν μηχανισμό που συνδέεται με αυτό που στην ψυχολογία περιγράφεται ως κόπωση αποφάσεων. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ακόμη και οι πιο ασήμαντες επιλογές — από το ποια κούπα θα χρησιμοποιηθεί μέχρι το ποιο μονοπάτι θα ακολουθηθεί — συσσωρεύονται και καταναλώνουν νοητικούς πόρους, επηρεάζοντας σταδιακά την ποιότητα των επόμενων αποφάσεων.

Οι μικρές ρουτίνες, επομένως, λειτουργούν ως «προκαθορισμένες απαντήσεις» σε επαναλαμβανόμενα ερωτήματα. Όταν μια επιλογή έχει ήδη γίνει και δεν επανεξετάζεται καθημερινά, το μυαλό απαλλάσσεται από έναν μικρό αλλά σταθερό γνωστικό φόρτο. Με αυτόν τον τρόπο, διατηρείται περισσότερη ενέργεια για αποφάσεις που έχουν πραγματική βαρύτητα.

Παράλληλα, η ψυχολογική σταθερότητα που προσφέρουν αυτές οι συνήθειες δεν είναι αμελητέα. Το οικείο περιβάλλον —ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, μια σταθερή θέση, μια επαναλαμβανόμενη πρωινή ρουτίνα— δημιουργεί αίσθηση προβλεψιμότητας, η οποία λειτουργεί καθησυχαστικά για τον εγκέφαλο. Όταν το υπόλοιπο της ημέρας χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, αυτές οι μικρές «άγκυρες» συμβάλλουν στη μείωση του στρες.

Η πράξη αυτή συνδέεται και με το φαινόμενο Zeigarnik, σύμφωνα με το οποίο ο ανθρώπινος νους τείνει να διατηρεί ενεργές τις «ανοιχτές εκκρεμότητες». Ακόμη και μικρές, καθημερινές αποφάσεις παραμένουν στο υπόβαθρο της προσοχής μέχρι να λυθούν, δημιουργώντας έναν αθροιστικό νοητικό θόρυβο που επιβαρύνει τη συγκέντρωση.

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Έτσι, η επιλογή να διατηρούνται σταθερές κάποιες μικρές συνήθειες δεν αποτελεί ένδειξη ακαμψίας, αλλά στρατηγική εξοικονόμησης ενέργειας. Αντί να επαναλαμβάνεται καθημερινά η ίδια διαδικασία επιλογής, η απόφαση «παγώνει» και παύει να απαιτεί σκέψη.

Αυτή η προσέγγιση απαντά και σε ένα ευρύτερο ερώτημα: γιατί ορισμένοι άνθρωποι με σταθερές ρουτίνες φαίνονται πιο ήρεμοι και λειτουργικοί; Η απάντηση δεν βρίσκεται στη ρουτίνα καθεαυτή, αλλά στο γεγονός ότι η νοητική τους ενέργεια δεν καταναλώνεται σε αδιάκοπες μικρο-αποφάσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, οι καθημερινές επαναλήψεις δεν περιορίζουν τη ζωή, αντίθετα, δημιουργούν ένα σταθερό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να υπάρχει περισσότερη ελευθερία για ουσιαστικές επιλογές, δημιουργικότητα και ανθεκτικότητα απέναντι στις απαιτήσεις της ημέρας.