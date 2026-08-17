Το μεγαλύτερο λάθος είναι να ξεκινά πρώτα η ανακαίνιση και να αναζητούνται μετά οι απαιτούμενες άδειες.

Μια ανακαίνιση που στα χαρτιά φαίνεται απλή και οικονομική μπορεί τελικά να κοστίσει πολύ περισσότερο. Και αυτό γιατί αρκετοί ιδιοκτήτες ξεκινούν τις εργασίες χωρίς να έχουν προηγουμένως ελέγξει τι επιτρέπεται, ποιες άδειες χρειάζονται και ποιο είναι το πραγματικό κόστος του έργου.

Τα λάθη που κοστίζουν

Το πρώτο και βασικό λάθος είναι ότι εμπιστεύονται τη διαβεβαίωση πως πρόκειται για μια «απλή ανακαίνιση». Η πολεοδομική νομοθεσία, όμως, δεν ενδιαφέρεται για το πώς χαρακτηρίζει κάποιος το έργο, αλλά για το τι ακριβώς γίνεται μέσα στο ακίνητο.

Άλλο είναι ένα βάψιμο, η αλλαγή πλακιδίων ή η αντικατάσταση των ντουλαπιών της κουζίνας και άλλο το γκρέμισμα ενός τοίχου, η δημιουργία νέου ανοίγματος ή η αλλαγή χρήσης ενός χώρου.

Ένα δεύτερο συνηθισμένο λάθος είναι ότι οι εργασίες αρχίζουν πριν γίνει έλεγχος από μηχανικό. Έτσι, ο ιδιοκτήτης μπορεί να διαπιστώσει στην πορεία ότι χρειάζεται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) ή ακόμη και κανονική οικοδομική άδεια.

Χωρίς άδεια μπορούν συνήθως να γίνουν βαψίματα, αλλαγές σε δάπεδα, πλακάκια, είδη υγιεινής και κουζίνα, καθώς και μικρές επισκευές σε ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Ακόμη και η αντικατάσταση κουφωμάτων μπορεί να γίνει χωρίς άδεια, εφόσον δεν αλλάζουν οι διαστάσεις των ανοιγμάτων.

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Το τρίτο λάθος είναι ότι υποτιμώνται οι παρεμβάσεις που φαίνονται μικρές. Η χρήση σκαλωσιάς, η αλλαγή της εσωτερικής διαρρύθμισης, η διάνοιξη νέου ανοίγματος, αλλά και εργασίες στην όψη, στη στέγη ή στη θερμομόνωση μπορεί να απαιτούν ΕΕΔΜΚ.

Παγίδα αποτελεί και ο προϋπολογισμός. Όπως επισημαίνει ο πολιτικός μηχανικός και μέλος του ΔΣ της ΠΟΜΙΔΑ, Μάνος Κρανίδης, όταν οι εργασίες που υπάγονται σε ΕΕΔΜΚ ξεπερνούν συνολικά τις 25.000 ευρώ ανά ιδιοκτησία, κατά κανόνα απαιτείται οικοδομική άδεια.

Ακόμη μεγαλύτερο λάθος είναι να γίνονται επεμβάσεις στον φέροντα οργανισμό χωρίς τον απαραίτητο έλεγχο. Η αφαίρεση δοκαριού, υποστυλώματος ή φέρουσας τοιχοποιίας δεν αποτελεί απλή ανακαίνιση και απαιτεί μελέτη και την κατάλληλη άδεια.

Προσοχή στις αλλαγές χρήσης

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στις αλλαγές χρήσης. Η μετατροπή, για παράδειγμα, ενός καταστήματος ή γραφείου σε κατοικία δεν πρέπει να ξεκινά πριν ελεγχθούν η νομιμότητα, οι χρήσεις γης, ο φωτισμός, ο αερισμός και η πυροπροστασία.

Το μεγαλύτερο, επομένως, λάθος είναι να ξεκινά πρώτα η ανακαίνιση και να αναζητούνται μετά οι απαιτούμενες άδειες. Ένας έλεγχος από μηχανικό πριν μπουν τα συνεργεία στο ακίνητο μπορεί να αποτρέψει καθυστερήσεις, πρόσθετες εργασίες και έναν λογαριασμό πολύ μεγαλύτερο από αυτόν που είχε αρχικά υπολογιστεί.