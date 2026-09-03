Tα κλειστά σπίτια (κατοικίες που δεν κατοικήθηκαν το 2024 και το 2025) που έχουν επιλεχθεί μέχρι στιγμής είναι περισσότερα από 11.200.

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από τους πολίτες για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ανακαίνιση κατοικίας» και σύμφωνα με το ΕΡΤNews, οι αιτήσεις που έχουν λάβει βεβαιώσεις επιλεξιμότητας ξεπερνούν τις 91.000, ενώ η διαδικασία έχει λάβει παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Tα κλειστά σπίτια (κατοικίες που δεν κατοικήθηκαν το 2024 και το 2025) που έχουν επιλεχθεί μέχρι στιγμής είναι περισσότερα από 11.200, αριθμός που κρίνεται πολύ μεγάλος γι’ αυτό και το επιτελείο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, εξετάζει το ενδεχόμενο να υπάρξουν επιπλέον κονδύλια αλλά και άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα.

Την ίδια ώρα οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα, ανοιχτών σπιτιών έχουν αγγίξει τις 80.000, σύμφωνα με το EΡΤNews.

Η απορροφητικότητα των κονδυλίων φτάνει στο 95%, δηλαδή 1.850.000 ευρώ από τα 2 δισ. που είναι συνολικά ο προϋπολογισμός του προγράμματος.

Οι οριστικές αιτήσεις από τους δικαιούχους που έχουν πάρει βεβαίωση επιλεξιμότητας προκειμένου να μπουν στο πρόγραμμα και να πάρουν την επιδότηση, θα γίνουν - σύμφωνα με πληροφορίες - εντός του Οκτωβρίου.

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Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα αφορά σπίτια που έχουν οικοδομική άδεια μέχρι το τέλος του 1990.

Οι επιδοτήσεις καλύπτουν από 70% έως 95% σε ποσό 36.000 ευρώ και 46.000 ευρώ αν έχει κάποιος δύο παιδιά (300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο). Επίσης, μπορεί κάποιος δικαιούχος, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις, να ανακαινίσει όσα σπίτια έχει καθώς δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός. Το όριο τετραγωνικών μέτρων του σπιτιού είναι 120 και 150 για τους πολύτεκνους.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Κατηγορία 1 (επιδότηση 80%)

Άγαμος: έως 18.000 ευρώ.

Έγγαμος: έως 35.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Κατηγορία 2 (επιδότηση 70%)

Άγαμος: έως 25.000 ευρώ.

Έγγαμος: έως 45.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Υπάρχει πρόβλεψη προσαύξησης 5% για ορεινές και νησιωτικές περιοχές, μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες και για άτομα με αναπηρία.