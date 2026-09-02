Η παρουσιάστρια μοιράστηκε χθες το χαρμόσυνο γεγονός της εγκυμοσύνης της.

Ένα νέο κεφάλαιο έχει ανοίξει στη ζωή της Δανάης Μπάρκα, καθώς περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός μοιράστηκε το χαρμόσυνο νέο την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Μία ημέρα αργότερα, το πρωί της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, επέστρεψε στα social media, αυτή τη φορά με ένα βίντεο από το σπίτι της και μια… γνώριμη σκέψη: την ανάγκη για ανανέωση του προσωπικού της χώρου.

Καθώς απολάμβανε το ρόφημά της, η Δανάη Μπάρκα αποκάλυψε στους διαδικτυακούς της φίλους πως εδώ και περίπου δέκα ημέρες σκέφτεται έντονα να κάνει αλλαγές στο σπίτι της. Και δεν πρόκειται, όπως φαίνεται, για... απλές πινελιές στη διακόσμηση.

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