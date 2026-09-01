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Ανακοινώθηκαν οι πίνακες με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της Α φάσης προσλήψεων, πότε «πιάνουν δουλειά».

Τέλος δόθηκε στην αγωνία των αναπληρωτών για το αν εντάσσονται στους νέους πίνακες προσλήψεων της Α φάσης για τη σχολική χρονιά 2026 -2027. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε, τα ονόματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και στην Γενική Εκπαίδευση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το νέο διαδικτικό έτος. Ωστόσο, υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από τους εκπαιδευτικούς και πολλές φορές «πέφτουν» οι αντίστοιχες σελίδες χωρίς να εμφανίζονται οι λίστες με τα ονόματα.

Ακολουθούν όλες οι προσλήψεις - 29.948 εκπαιδευτικοί

Ειδικότερα:

Προσλήψεις 23.020 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Προσλήψεις 142 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Προσλήψεις 6.786 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Προσλήψεις 23.020 - Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Προσλήψεις 23.020 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στη Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2026-2027

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2026-2027 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές :

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

(α) 11.502 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), και

(β) 4.121 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

(α) 3.048 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),

(β) 4.109 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση, και

(γ) 200 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

Σημειώνεται ότι δεν κατέστη εφικτή η προγραμματισμένη κάλυψη 35 θέσεων [εκ των οποίων οι 34 αφορούσαν σε προσλήψεις ΕΑΕ με πιστοποιημένη επάρκεια στην ελληνική γραφή Braille ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.)] λόγω έλλειψης υποψηφίων.

Επιπλέον, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, σαράντα (40) προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων Β/θμιας Εκπ/σης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την από τη Δευτέρα 7 έως και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Ο πίνακας Γενικής Εκπαίδευσης

Ο πίνακας ΣΜΕΑ

Ο πίνακας για τα Μουσικά Σχολεία

Προσλήψεις 6.786 - Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Προσλήψεις 6.786 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2026-2027.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι προσλαμβάνονται 6.786 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2026-2027 ως εξής:

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) → 1.647

Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 4.080

Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 381

Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 678

Σημειώνεται ότι δεν βρέθηκαν 108 υποψήφιοι για την κάλυψη ισάριθμων θέσεων που δόθηκαν για πρόσληψη.

Επίσης, δίνεται 1 αναπληρωτής για πρόσληψη σε Εκκλησιαστικό Σχολείο για την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη.

Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 7 έως και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Στην διεύθυνση https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες και ανάληψης υπηρεσίας.

Οι πίνακες των ονομάτων

Προσλήψεις 142 - Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2026-2027, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 142 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υπό στοιχεία 53/ΔEΔΗΜΩΣ/14.08.2026 (ΑΔΑ: Ε7ΘΑ46ΝΚΠΔ-ΡΜΘ) Πρόσκλησης στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Οι προσλαμβανόμενοι/-ες οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 7 έως και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι πίνακες με τα ονόματα

Το χρονοδιάγραμμα ανάληψης υπηρεσίας: Οι ημερομηνίες ορόσημο για τους αναπληρωτές

Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026

Οι αναπληρωτές θα πληροφορηθούν μέσω γραπτού μηνύματος SMS για τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026.

Προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας από τη Δευτέρα 7 έως και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 , απευθείας στην σχολική μονάδα, στα ΚΕΔΑΣΥ, στο σχολείο-έδρα του ΣΔΕΥ και στη Σιβιτανίδειο, ανά περίπτωση πρόσληψης. Eάν τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα σε μια από τις σχολικές μονάδες της ομάδας σχολείων στην οποία τοποθετούνται στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας

Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14:30 της εκάστοτε ημέρας που έχει οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες ενημέρωσης στα πληροφοριακά συστήματα ΕΡΓΑΝΗ και Διαύγεια.

• Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές που δύνανται να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr, θα πρέπει να έχουν αποδεχτεί τη σύμβασή τους μέχρι τις 14:59 της ίδιας μέρας που παρουσιάζονται στα σχολεία. Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για τη σύναψη της σύμβασης εργασίας από τις 00:01 έως τις 14:59 της ίδιας ημέρας. – Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα.

Οι εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου (ΑΜΩ) που επαναπροσλαμβάνονται ως πλήρους ωραρίου (ΑΠΩ) θα πρέπει να ακολουθήσουν εκ νέου τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας στο σχολείο και σύναψης ψηφιακής σύμβασης.Επιλογή Προγραμμάτων Ειδικής Αγωγής •Διευκρινίσεις για την τοποθέτηση και την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.