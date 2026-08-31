Η Εθνική παραμένει ζωντανή στο κόλπο της πρόκρισης στο Μουντομπάσκετ 2027.

Σε ένα ματς για γερά νεύρα το οποίο οδηγήθηκε στο έξτρα πεντάλεπτο, η Εθνική πήρε την πολυπόθητη νίκη απέναντι στην Ισπανία με σκορ 108-106 στο κατάμεστο T-Center Athens.

Η «γαλανόλευκη» έδειξε χαρακτήρα σε άμυνα και επίθεση και παρά την κόπωση και το σοκ από την ισοφάριση του Ερναγκόμεθ στην κανονική διάρκεια (86-86), βρήκε λύσεις στην παράταση και πήρε τη νίκη «ζωής» που την κρατάει σε τροχιά πρόκρισης στο Μουντομπάσκετ 2027 στο Κατάρ.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές για την Ελλάδα ήταν οι Ντίνος Μήτογλου και Τάιλερ Ντόρσεϊ, οι οποίοι αμφότεροι πέτυχαν από 29 πόντους. Ο Μήτογλου ήταν τρομακτικά εύστοχος από τα 6,75, σκοράροντας 7 στα 10 τρίποντα.Ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο ήταν αυτός που κράτησε την Ελλάδα όρθια επιθετικά, καθώς ξεκίνησε με το εκπληκτικό 5/5.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl3a4f91xwwx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Ελλάδα δεν ξεκίνησε ιδανικά, καθώς η Ισπανία εκμεταλλεύτηκε τις αργές επιστροφές στην άμυνα και πήρε ρυθμό στο transition. Στη συνέχεια όμως η εικόνα άλλαξε. Η πίεση στην μπάλα, τα κλεψίματα και η ενέργεια στην άμυνα έδωσαν στην Εθνική τη δυνατότητα να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο και να πάρει σημαντικό προβάδισμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl3aw257iou1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο τρίτο δεκάλεπτο η Ελλάδα έκανε τη μεγάλη αντεπίθεσή της και έφτασε ακόμη και στο +12 (72-60), έχοντας προηγουμένως βρεθεί σε δύσκολη θέση.

Ο Νικ Καλάθης ήταν για ακόμη μία φορά καθοριστικός στην οργάνωση του παιχνιδιού, προσφέροντας σκορ και δημιουργία, ενώ ο Βασίλης Τολιόπουλος ανέβασε την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο και έδωσε σημαντικές λύσεις όταν η Ελλάδα τις χρειάστηκε.

Η Ελλάδα παρά το προβάδισμα 11 πόντων που διατηρούσε έκανε συνεχόμενα λάθη, δίνοντας την ευκαιρία στους Ισπανούς να πλησιάσουν. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ανέλαβε δράση στο κρίσιμο σημείο, πετυχαίνοντας μεγάλα τρίποντα και φτάνοντας τους 21 πόντους, ενώ έδωσε στην Ελλάδα προβάδισμα 86-83 λίγο πριν από το τέλος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl3b5gpr3s95?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στην τελευταία επίθεση της κανονικής διάρκειας, ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ «άδειασε» τον Κώστα Αντετοκούνμπο και με τρίποντο έστειλε το ματς στην παράταση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl3brwah9a0x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Καλάθης, ο Ντόρσεϊ, ο Μήτογλου και οι υπόλοιποι διεθνείς άντεξαν στην πίεση, ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έδωσε μάχες σε κάθε κατοχή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl3c7bcijcc1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Ισπανία έμεινε κοντά στο σκορ μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, όμως η Ελλάδα είχε τις απαντήσεις. Ο Ντόρσεϊ ήταν ψύχραιμος από τη γραμμή των βολών, οι διεθνείς έβγαλαν κρίσιμες άμυνες, ενώ ο Μπριθουέλα αστόχησε στο τελευταίο υπό πίεση τρίποντο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl3cf5oxaq2h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το τελικό 108-106 σφράγισε μία από τις πιο δραματικές νίκες της Εθνικής των τελευταίων ετών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl3cl6b6ey2x?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Ότι είχαμε το δώσαμε»

Για την παληκαρίσια νίκη της Εθνικής μίλησε ο MVP της αναμέτρησης, Ντίνος Μήτογλου.

«Τα δώσαμε όλα και ειμαι πολυ χαρούμενος. Οτι είχαμε το δώσαμε. Ειμαστε ζωντανοί και πιστεύουμε στη συνέχεια. Η Εθνική ομάδα είναι μια οικογένεια και το δείξαμε. Πετύχαμε τον στόχο μας. Πολλά συγχαρητήρια και στην Ισπανία. Είναι μια τεράστια ομάδα.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl3ckis790p5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι επόμενοι αγώνες της Εθνικής

Tο επόμενο παράθυρο του Μουντομπάσκετ θα πραγματοποιηθεί 26 και 29 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα η Εθνική θα αντιμετωπίσει στις 26 Νοεμβρίου τη Γεωργία εντός έδρας ενώ στις 29 του ίδιου μήνα θα ταξιδέψει στην Ισπανία για να αναμετρηθεί με τη Ρόχα.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής και 4ης αγωνιστικής

Ελλάδα – Γεωργία (26/11)

Μαυροβούνιο – Ισπανία (26/11)

Πορτογαλία – Ουκρανία (26/11)

Ισπανία – Ελλάδα (29/11)

Ουκρανία – Μαυροβούνιο (29/11)

Γεωργία – Πορτογαλία (29/11)

Η βαθμολογία του ομίλου