Σε βάρος του καταζητούμενου είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Ιταλίας.

Στα χέρια των ισπανικών Αρχών βρίσκεται ένας επικίνδυνος Αλβανός κακοποιός, γνωστός στα ιταλικά ΜΜΕ ως ο «μάγος των αποδράσεων», ο οποίος είχε καταφέρει να αποδράσει τέσσερις φορές από φυλακές σε Ιταλία και Βέλγιο.

Ο άνδρας συνελήφθη στην πόλη Ταραγόνα, βορειοανατολικά της Ισπανίας. Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από την Ιταλία.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, η ισπανική αστυνομία τον ταυτοποίησε με τα αρχικά Τ.Τ, τα οποία αντιστοιχούν στον Αλβανό υπήκοο Τόμα Τάουλαντ.

Ο «μάγος των αποδράσεων»

Πριν από την τελευταία του απόδραση, ο Τάουλαντ εξέτιε ποινή σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Μιλάνο. Η ποινή του επρόκειτο να ολοκληρωθεί το 2048 και αφορούσε σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ληστείες με χρήση βίας, κλοπές και διακίνηση ναρκωτικών.

Η ισπανική αστυνομία τον χαρακτήρισε «μάστερ των αποδράσεων», επισημαίνοντας ότι η δράση του θυμίζει κινηματογραφικό σενάριο.

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Η πρώτη γνωστή απόδρασή του έγινε το 2009, από φυλακή στην Τέρνι της Ούμπρια. Το 2013 κατάφερε να αποδράσει από φυλακή στην Πάρμα, ενώ την ίδια χρονιά δραπέτευσε και από σωφρονιστικό κατάστημα στο Βέλγιο.

Στην τελευταία περίπτωση χρησιμοποίησε μια «ανθρώπινη πυραμίδα», με συγκρατούμενούς του να σχηματίζουν ανθρώπινη σκάλα προκειμένου να καταφέρει να περάσει πάνω από τον τοίχο της φυλακής.

Η πιο πρόσφατη απόδρασή του σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, όταν κατάφερε να διαφύγει από φυλακή υψίστης ασφαλείας στην Ιταλία. Φέρεται να έκοψε τα κάγκελα και στη συνέχεια να κατέβηκε από παράθυρο χρησιμοποιώντας δεμένα μεταξύ τους σεντόνια.

Συνελήφθη μετά από αντίσταση

Η σύλληψη στην Ταραγόνα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Σύμφωνα με την ισπανική αστυνομία, ο καταζητούμενος προέβαλε «έντονη και ενεργή αντίσταση» κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Μάλιστα, κατά τη σύλληψη βρίσκονταν μαζί του αρκετοί συμπατριώτες του, οι οποίοι επιχείρησαν να εμποδίσουν τους αστυνομικούς.

Ένας από αυτούς φέρεται να επιτέθηκε σε αστυνομικούς και να τραυμάτισε δύο ένστολους. Ο δράστης της επίθεσης εξακολουθεί να αναζητείται, ενώ οι Αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν ένα πιστόλι Sig Sauer, το οποίο είχε πετάξει ένας από τους συνεργούς του.

Πλαστά έγγραφα και ύποπτα χαρτονομίσματα

Μετά τη σύλληψή του, οι ισπανικές Αρχές διαπίστωσαν ότι ο άνδρας είχε στην κατοχή του πλαστά έγγραφα ταυτότητας.

Από τον έλεγχο των στοιχείων του προέκυψε επίσης ότι είχε ποινικό παρελθόν στην Καταλονία και συγκεκριμένα στη Χιρόνα, μεταξύ άλλων για υποθέσεις που αφορούσαν κατοχή όπλων και εκρηκτικών.

Στην κατοχή του βρέθηκαν ακόμη δύο χαρτονομίσματα των 500 ευρώ, τα οποία θεωρείται ότι ενδέχεται να είναι πλαστά. Τα χαρτονομίσματα έχουν σταλεί στην Τράπεζα της Ισπανίας προκειμένου να εξεταστούν.

Ο Αλβανός καταζητούμενος δεν αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και παραμένει προφυλακισμένος σε σωφρονιστικό κατάστημα της Ταραγόνα, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσής του στην Ιταλία.

Με πληροφορίες του Guardian