Πρόστιμα και λουκέτα σε παραλίες στη Ρόδο, την Καβάλα, τη Σκιάθο και την Κέρκυρα.

Σε εντατικοποίηση των ελέγχων για την προστασία του αιγιαλού και των παραλιών από αυθαίρετες καταλήψεις προχωρούν οι Κτηματικές Υπηρεσίες, επιβάλλοντας υψηλά πρόστιμα, διαταγές σφράγισης και μέτρα άμεσης διοικητικής απομάκρυνσης σε επιχειρήσεις που διαπιστώνεται ότι λειτουργούν εκτός του προβλεπόμενου νομικού πλαισίου.

Στη Ρόδο, η Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων Α’ επέβαλε διαταγή σφράγισης και πρόστιμο συνολικού ύψους 174.000 ευρώ σε πέντε καντίνες στην παραλία Τσαμπίκα.

Παράλληλα, έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και στην παραλία Anthony Quinn Bay, στο Φαληράκι. Είχε προηγηθεί καταγγελία συλλογικού φορέα στις 28 Ιουλίου, η οποία παρελήφθη από την αρμόδια υπηρεσία στις 29 Ιουλίου, με αριθμό εισερχομένου 104877. Η πρώτη επιτόπια αυτοψία πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουλίου και ακολούθησε δεύτερη στις 7 Αυγούστου.

Μετά την ολοκλήρωση των δύο αυτοψιών, στις 14 Αυγούστου εκδόθηκαν οι σχετικές εκθέσεις αυτοψίας και πορίσματος. Στην επιχείρηση επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα, με πράξη άμεσης απομάκρυνσης και διαταγή σφράγισης, καθώς και πρόστιμο ύψους 37.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων, διαπιστώθηκε παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας και αυθαίρετη κατάληψη χωρίς ενεργή σύμβαση παραχώρησης.

Έλεγχοι και σε Σκιάθο, Καβάλα, Κέρκυρα

Ανάλογοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στην Καβάλα, η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία εντόπισε επιχείρηση η οποία λειτουργούσε χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο. Σε βάρος της επιβλήθηκε πρόστιμο 28.889 ευρώ, καθώς και πράξη άμεσης διοικητικής απομάκρυνσης.

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Στη Σκιάθο, έλεγχοι της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας οδήγησαν στην επιβολή προστίμων συνολικού ύψους περίπου 44.000 ευρώ σε τέσσερις επιχειρήσεις.

Εκτεταμένοι ήταν οι έλεγχοι και στην Κέρκυρα, όπου η Κτηματική Υπηρεσία πραγματοποίησε αυτοψίες σε συνολικά 14 επιχειρήσεις. Παραβάσεις διαπιστώθηκαν σε οκτώ από αυτές, στις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 107.665 ευρώ, ενώ εκδόθηκαν επίσης πράξεις διοικητικής απομάκρυνσης και διαταγές σφράγισης.