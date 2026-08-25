Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα στο μέτωπο της φωτιάς.

Φωτιά μαίνεται σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση, στον Δήμο Παγγαίου Καβάλας, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την αντιμετώπισή της. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 34 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 8 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

H ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2092172166942871602}