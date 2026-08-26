Έχουν εμφανιστεί αλεπούδες στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ.

Συνεχίζονται οι εμφανίσεις αλεπούδων σε απρόσμενα σημεία, αφού κάνουν… βόλτες και στο ΟΑΚΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών.

Με αφορμή την παρουσία αλεπούδων στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ, η διοίκηση εξέδωσε ανακοίνωση για να ενημερώσει τους αθλητές, τους αθλούμενους και τους επισκέπτες για τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν, «ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας ζωής».

Παράλληλα, η διοίκηση του ΟΑΚΑ έχει επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, ώστε να ενημερώσει για την παρουσία των αλεπούδων, αλλά και να ζητήσει επιστημονική καθοδήγηση και τη συνδρομή τους για τις ενδεδειγμένες ενέργειες.

«Στόχος μας είναι μια όμορφη και αρμονική συνύπαρξη, με σεβασμό προς την άγρια ζωή και, ταυτόχρονα, με ασφάλεια για όλους όσοι επισκέπτονται και χρησιμοποιούν καθημερινά τις εγκαταστάσεις μας», επισημαίνεται σε ανακοίνωση που ανάρτησε ο γενικός διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής.

«Η προστασία της βιοποικιλότητας είναι υπόθεση όλων μας και αποτελεί μέρος της ευθύνης μας απέναντι στο περιβάλλον που μοιραζόμαστε. Σεβόμαστε τη φύση. Προστατεύουμε τη ζωή. Συνυπάρχουμε με ασφάλεια», συμπληρώνει.

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Τι πρέπει να κάνουμε εάν δούμε αλεπού

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΟΑΚΑ ενημερώνει τους αθλητές και τους επισκέπτες τι να κάνουν και τι να αποφύγουν σε περίπτωση που δουν αλεπού.

- Μην πλησιάζετε, μην ταΐζετε και μην επιχειρείτε να την αγγίξετε.

- Κρατήστε τα κατοικίδια δεμένα, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες.

- Εάν η αλεπού φαίνεται άρρωστη ή τραυματισμένη, μην την πλησιάζετε.

- Ενημερώστε το προσωπικό του ΟΑΚΑ ή καλέστε τις αρμόδιες αρχές.

Η ανάρτηση για τις αλεπούδες στο ΟΑΚΑ

«Συνυπάρχουμε με σεβασμό. Προστατεύουμε τη φύση.

Η παρουσία της άγριας ζωής, ακόμη και μέσα στον αστικό ιστό, μάς υπενθυμίζει ότι η φύση βρίσκεται δίπλα μας και αξίζει τον σεβασμό και την προστασία μας.

Με αφορμή την παρουσία αλεπούδων στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, ενημερώνουμε αθλητές, αθλούμενους και επισκέπτες για τους απλούς κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας ζωής.

Δεν πλησιάζουμε, δεν ταΐζουμε, δεν ενοχλούμε. Παρατηρούμε από απόσταση και σεβόμαστε.

Το ΟΑΚΑ έχει ήδη επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, προκειμένου αφενός να τις ενημερώσει για την παρουσία των ζώων και αφετέρου να ζητήσει την επιστημονική καθοδήγηση και τη συνδρομή τους για τις ενδεδειγμένες ενέργειες. Στόχος μας είναι μια όμορφη και αρμονική συνύπαρξη, με σεβασμό προς την άγρια ζωή και, ταυτόχρονα, με ασφάλεια για όλους όσοι επισκέπτονται και χρησιμοποιούν καθημερινά τις εγκαταστάσεις μας.

Η προστασία της βιοποικιλότητας είναι υπόθεση όλων μας και αποτελεί μέρος της ευθύνης μας απέναντι στο περιβάλλον που μοιραζόμαστε.

Σεβόμαστε τη φύση. Προστατεύουμε τη ζωή. Συνυπάρχουμε με ασφάλεια».