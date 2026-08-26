Ανακοίνωση του Τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Την απουσία μέτρων της κυβέρνησης απέναντι στα υπερκέρδη των δύο μεγάλων διυλιστηρίων καταγγέλλει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, επισημαίνοντας ότι τα κέρδη τους αγγίζουν συνολικά τα 1,5 δισ. ευρώ, την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Πορτογαλία, επιβάλλουν έκτακτη φορολόγηση.

Επισημαίνει ότι η εκρηκτική αύξηση των κερδών οφείλεται κυρίως στις διεθνείς συνθήκες και στα αυξημένα περιθώρια διύλισης και αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση windfall profits.

Παράλληλα, ασκεί κριτική για την απουσία πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και καλεί τον πρωθυπουργό να ανακοινώσει έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών ενόψει της ΔΕΘ, με στόχο την προστασία της κοινωνίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Την ώρα που έχει ξεκινήσει η προσπάθεια αρκετών ευρωπαϊκών χωρών να φορολογήσουν τα υπερκέρδη των εταιρειών πετρελαιοειδών και των διυλιστηρίων η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει την σχετική συζήτηση.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ενώ η Πορτογαλία έχει προχωρήσει στην επιβολή ειδικής εισφοράς με βάση τα πρόσφατα κέρδη των ενεργειακών επιχειρήσεων η ελληνική κυβέρνηση δεν παίρνει καμία αντίστοιχη πρωτοβουλία.

Όπως δεν έχει πάρει και καμία πρωτοβουλία για εισαγωγή πλαφόν στις τιμές, παρά το γεγονός ότι η χώρα μας συγκαταλέγεται στις ακριβότερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα καύσιμα και οι πολίτες, οι αγρότες, οι επαγγελματίες και οι παραγωγικές επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με διαρκώς αυξανόμενο κόστος.

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Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι δύο μεγάλοι όμιλοι διύλισης της χώρας παρουσιάζουν μια πρωτοφανή εκτίναξη της κερδοφορίας τους, με τα προ φόρων και καθαρά κέρδη να καταγράφουν πολλαπλάσια αύξηση σε σχέση με το 2025 και να επανέρχονται στα επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022, αγγίζοντας τα 1.5 δισεκατομμύρια ευρώ, που ισοδυναμεί με αύξηση σχεδόν 1000% συνδυαστικά στην κερδοφορία τους.

Η εξέλιξη αυτή φυσικά δεν αποτελεί αποτέλεσμα παραγωγικών επενδύσεων, ή τεχνολογικής καινοτομίας των ίδιων των επιχειρήσεων. Αντίθετα, συνδέεται κυρίως με τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, τους περιορισμούς στην παραγωγή και στις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων και τη σημαντική αύξηση των περιθωρίων διύλισης, ιδιαίτερα στο πετρέλαιο κίνησης.

Πρόκειται, δηλαδή, για κέρδη που προκύπτουν από έκτακτες συνθήκες της αγοράς και όχι από τη συνήθη επιχειρηματική δραστηριότητα, γεγονός που τα καθιστά χαρακτηριστική περίπτωση «ουρανοκατέβατων κερδών» (windfall profits).

Αναμένουμε με ενδιαφέρον, αν ο πρωθυπουργός θα ακολουθήσει τον ευρωπαϊκό δρόμο και θα ανακοινώσει ενόψει της ΔΕΘ την επιβολή έκτακτης φορολόγησης στα υπερκέρδη των εταιρειών διύλισης, ή για άλλη μια φορά θα αποδείξει ότι βασική του έγνοια είναι τα υπερκέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και όχι η προστασία της κοινωνίας.»