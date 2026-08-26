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Ο συλληφθέντας είχε αποθηκεύσει την ηρωίνη με σκοπό τη διακίνησή της στη Θεσσαλονίκη.

Χειροπέδες σε έναν ημεδαπό, κατηγορούμενο για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, πέρασαν το πρωί της Τετάρτης (26/08) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, ο συλληφθέντας δραστηριοποιούταν στην αποθήκευση ηρωίνης με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του κατηγορουμένου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4 συσκευασίες ηρωίνης, συνολικού βάρους 3 κιλών και 38 γραμμαρίων,

κινητό τηλέφωνο και

το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.