7 άνθρωποι που έχασαν, αλλά αρνήθηκαν να παραιτηθούν!

Το «ΡΙΦΙΦΙ» του Σωτήρη Τσαφούλια, η σειρά φαινόμενο, έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή, στον Alpha!

Δεκέμβρης 1992.

Επτά άνθρωποι.

Επτά διαφορετικές ζωές.

Ένα κοινό τραύμα.

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Άνθρωποι που έχασαν οικογένεια, δουλειά, περιουσία, αξιοπρέπεια ή την ίδια τους την ελευθερία. Άνθρωποι που το σύστημα άφησε πίσω.

Κανείς τους δεν γεννήθηκε εγκληματίας.

Όλοι τους, όμως, έχουν έναν λόγο να ρισκάρουν τα πάντα.

Γνωρίστε τους ανθρώπους που θα γράψουν ιστορία στο «ΡΙΦΙΦΙ»

Όλγα (Ευαγγελία Μουμούρη)

Η Όλγα είναι ο «εγκέφαλος» και η κινητήριος δύναμη πίσω από τη διοργάνωση του «ριφιφί του αιώνα». Γύρω στα 45, σημαδεμένη από την απώλεια του άντρα και του παιδιού της, δείχνει εξωτερικά σιωπηλή και μελαγχολική. Πίσω όμως από τη συγκρατημένη της στάση κρύβεται μια αμείλικτη επιθυμία για εκδίκηση απέναντι στην τράπεζα που κατέστρεψε τη ζωή της.

Μαζί με τον Μανώλη σχεδιάζει το ριφιφί και επιλέγει συνειδητά να στρατολογήσει «κατατρεγμένους» ανθρώπους της βιοπάλης. Για την Όλγα, η ληστεία δεν είναι απλώς ένας τρόπος να αποκτήσει χρήματα. Είναι μια πράξη δικαίωσης, μια προσπάθεια να ξαναβρεί τη χαμένη της αξιοπρέπεια και μια μορφή αντίστασης απέναντι σε ένα σύστημα που την περιθωριοποίησε και της στέρησε ό,τι πολυτιμότερο είχε.

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Μιχάλης (Προμηθέας Αλειφερόπουλος)

Ο Μιχάλης είναι σαραντάρης ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων και φανατικός Ολυμπιακός. Η ζωή του εκτροχιάστηκε όταν, σε μια στιγμή οργής, έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε μια τράπεζα, γεγονός που τον οδήγησε στη φυλακή. Διαλυμένος οικογενειακά, έχει ως μοναδικό σταθερό δεσμό τον άρρωστο πατέρα του.

Είναι ο άνθρωπος που προσφέρει στην ομάδα τη «γνώση» του περιθωρίου. Πληγωμένος και κοινωνικά στιγματισμένος, κουβαλά το βάρος του αποκλεισμού και ενός παρελθόντος που τον κρατά εγκλωβισμένο σε έναν φαύλο κύκλο παρανομίας. Για τον Μιχάλη, το ριφιφί δεν είναι απλώς μια ληστεία. Είναι η τελευταία του ευκαιρία να αλλάξει τη ζωή του, να αφήσει πίσω το παρελθόν και να διεκδικήσει τη θέση στην κοινωνία που πιστεύει ότι του στέρησαν.

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7 άνθρωποι. 1 σχέδιο.