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«Happy Day», με την Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η παρέα του «Happy Day» με την Σταματίνα Τσιμτσιλή επιστρέφει με τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο ανανεωμένο πρόγραμμα του Alpha.

Η παρουσιάστρια ήδη από την προηγούμενη σεζόν, είχε ανακοινώσει ότι η εκπομπή αναμένεται να επιστρέψει. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία της πρεμιέρας.

Παρ’ όλα αυτά, το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου, ο τηλεοπτικός σταθμός του Alpha επιβεβαίωσε την είδηση της επιστροφής και δημοσίευσε το πρώτο τρέιλερ της νέας σεζόν.

Η ανακοίνωση του Alpha

Η πιο αγαπημένη πρωινή παρέα επιστρέφει για 14η σεζόν στον Alpha για να κάνει τα πρωινά μας πιο φωτεινά, πιο αισιόδοξα, πιο... Happy!

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H πρώτη «καλημέρα» της Σταματίνας Τσιμτσιλή δίνει το έναυσμα για μία ημέρα γεμάτη θετική ενέργεια, χαμόγελα, χρώμα και ζωντάνια.

Αποκλειστικές συνεντεύξεις, ζωντανές συνδέσεις, διασκεδαστικά απρόοπτα και υψηλή δόση θετικής ενέργειας συνθέτουν ξανά το επιτυχημένο παζλ του «Happy Day» που συνεχίζει να αποτελεί την πιο φωτεινή και αισιόδοξη συνήθεια των τηλεθεατών κάθε πρωί.

{https://www.youtube.com/watch?v=GhXXG7Tugto}

«Happy Day», με την Σταματίνα Τσιμτσιλή.