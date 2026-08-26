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Η εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά επιστρέφουν με τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο πρόγραμμα της ΕΡΤ με την ημερομηνία της πρεμιέρας για την εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» να είναι προ των πυλών.

Το δίδυμο παρουσιαστών επιστρέφει για μία ακόμη χρονιά μέσα από τη συχνότητα της κρατικής τηλεόρασης και αναλαμβάνει την πρωινή ζώνη του σταθμού.

Η καθημερινή εκπομπή θα πορευτεί με το ίδιο περιεχόμενο, με τα ρεπορτάζ, τα ταξίδια και τις συναντήσεις, τα παιχνίδια, τα βίντεο, τη μαγειρική και τις συμβουλές από ειδικούς να έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η ΕΡΤ, ανακοίνωσε την ημερομηνία της πρεμιέρα, θέτοντας ως ημέρα εκκίνησης την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στις 09:00.

{https://www.instagram.com/p/DceLWCfAdje/?hl=el}

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Στην ανάρτηση που δημοσιεύθηκε στον επίσημο λογαριασμό της ΕΡΤ στα social media αναφέρεται:

«Ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά θα μας καλημερίζουν κάθε πρωί στο #PrwianSeEidon με ρεπορτάζ, ταξίδια, συναντήσεις, παιχνίδια, βίντεο, μαγειρική και συμβουλές από ειδικούς!

Πρεμιέρα: Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στις 09:00 στην #ΕΡΤ1 | #NeoProgrammaERT #ΕΡΤ».

Τα πρώτα τρέιλερ:

{https://exchange.glomex.com/video/v-djy28zjuahj5?integrationId=40599y14juihe6ly}

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