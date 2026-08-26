Καθημερινές είναι οι επιχειρήσεις του Λιμενικού για διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης.

Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης περίπου 42 μεταναστών πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (26/08) υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια ανατολικά των Καλών Λιμένων στη νότια Κρήτη.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι μετανάστες εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της FRONTEX. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στην περιοχή έπνεαν δυτικοί άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.

Νωρίτερα, μη επανδρωμένο αεροσκάφος της FRONTEX είχε εντοπίσει άλλη λέμβο με περίπου 39 μετανάστες, 19 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Και σε αυτή την περίπτωση, οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος του Λιμενικού.

Είχαν προηγηθεί τα ξημερώματα τρεις ακόμη επιχειρήσεις νότια και νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, κατά τις οποίες διασώθηκαν περίπου 218 άτομα. Με τη νεότερη επιχείρηση, ο αριθμός των διασωθέντων στις πέντε επιχειρήσεις ανέρχεται συνολικά σε περίπου 299.