Η εξήγηση Ζιακόπουλου για τις θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική που φέρνουν άνοδο της θερμοκρασίας - Πώς θα κινηθεί ο καιρός.

H ζέστη σταματά προσωρινά καθώς από την Παρασκευή ο υδράργυρος παίρνει την ανιούσα και ο καιρός μας επιφυλάσσει ένα σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο, το σκηνικό του καιρού θα είναι ιδιαιτέρως θερμό καθώς αντικυκλωνική έξαρση με πολύ θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική θα κινηθεί προς τη χώρα μας.

Μετά την πρόσκαιρη υποχώρηση της θερμοκρασίας την Πέμπτη, από την Παρασκευή αναμένεται νέα άνοδος του υδραργύρου. Η ζέστη δεν θα είναι ίδια σε όλες τις περιοχές, με τη Δυτική Ελλάδα να φαίνεται πως θα βρεθεί στο επίκεντρο των υψηλών θερμοκρασιών. Την ίδια ώρα, οι βροχές θα είναι περιορισμένες, ενώ οι βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν, κυρίως στο Αιγαίο, όπου τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η εικόνα για τη θερμοκρασία δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει πλήρως, ωστόσο όλα δείχνουν ότι το Σαββατοκύριακο θα χαρακτηρίζεται από έντονη ζέστη σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Όπως σημειώνει στο ιστολόγιο του ο Δημήτρης Ζιακόπουλος «αναφορικά με την εξέλιξη του καιρού την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο (28-30/8), η ατμόσφαιρα με τους νόμους που τη διέπουν μάλλον αποφάσισε ότι η εκ της Β-ΒΔ Αφρικής αντικυκλωνική έξαρση με τις πολύ θερμές αέριες μάζες που βρίσκεται δυτικά της χώρας μας θα κινηθεί προς την περιοχή μας μετά την κίνηση του χαμηλού της Οδησσού προς τον Κόλπο της Αλεξανδρέττας.»

Ειδικά για την θερμοκρασιακή τάση τονίζει «Για τον καιρό που θα επικρατήσει το συγκεκριμένο τριήμερο, κρατάμε μικρό καλάθι για τις βροχές και μεγάλο ασκό για τους ανέμους κυρίως στην ανατολική και τη νότια νησιωτική Ελλάδα. Κάποιες περιοχές θα πάρουν ανάσα και κάποιες άλλες όχι. Στις δεύτερες συγκαταλέγεται αναμφίβολα η Δ. Ελλάδα.»

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Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον καιρό των επόμενων ημερών

Την Πέμπτη (27/8), υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων το απόγευμα στην ηπειρωτική Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Αναφορικά με τη θερμοκρασία, οι μέγιστες τιμές της στη Β-ΒΑ Ελλάδα, την ανατολική ηπειρωτική χώρα και το Αιγαίο θα παρουσιάσουν κάμψη, αλλά στις υπόλοιπες περιοχές θα παραμείνουν υψηλές. Αναφορικά με την εξέλιξη του καιρού την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο (28-30/8), η ατμόσφαιρα με τους νόμους που τη διέπουν μάλλον αποφάσισε ότι η εκ της Β-ΒΔ Αφρικής αντικυκλωνική έξαρση με τις πολύ θερμές αέριες μάζες που βρίσκεται δυτικά της χώρας μας θα κινηθεί προς την περιοχή μας μετά την κίνηση του χαμηλού της Οδησσού προς τον Κόλπο της Αλεξανδρέττας. Για τον καιρό που θα επικρατήσει το συγκεκριμένο τριήμερο, κρατάμε μικρό καλάθι για τις βροχές και μεγάλο ασκό για τους ανέμους κυρίως στην ανατολική και τη νότια νησιωτική Ελλάδα. Για τη θερμοκρασία, η εικόνα δεν έχει ακόμα πλήρως ξεκαθαρίσει. Κάποιες περιοχές θα πάρουν ανάσα και κάποιες άλλες όχι. Στις δεύτερες συγκαταλέγεται αναμφίβολα η Δ. Ελλάδα.