Θλίψη έχει σκορπίσει ο θάνατος του Δημήτρη Κόκοτα. Όσα είπε η σύζυγός τους στο «Live News».

Το μεσημέρι της Τρίτης 25 Αυγούστου, ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, έχοντας δώσει ισχυρή μάχη για την υγεία του.

Ο ερμηνευτής, τα τελευταία δυόμισι χρόνια νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», ύστερα από έμφραγμα που υπέστη το Μάρτιο του 2024, κατά τη διάρκεια των προβών για το τηλεοπτικό show «J2US».

Εκείνη ήταν και η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση, καθώς έκτοτε έδινε μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

Η οικογένειά του, όλα αυτά τα χρόνια παρέμενε στο πλευρό του, με τη σύζυγό του Κατερίνα Πετράκη, να αγωνίζεται μαζί του.

Σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου, η ίδια μίλησε στην εκπομπή «Live News» και το Νίκο Ευαγγελάτο.

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Δημήτρης Κόκοτας: «Το τελευταίο μικρόβιο δεν το νίκησε, δυστυχώς»

Όπως αποκάλυψε η ίδια, ο Δημήτρης Κόκοτας, αν και βρισκόταν σε κωματώδη κατάσταση, δεχόταν ερεθίσματα από το εξωτερικό του περιβάλλον, ωστόσο, δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει το τελευταίο μικρόβιο:

«Ένας κουρασμένος οργανισμός, ένα μικρόβιο. Το τελευταίο μικρόβιο δεν το νίκησε, δυστυχώς», ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Πετράκη.

Στη συνέχεια, απαντώντας στα ερωτήματα του δημοσιογράφου μίλησε για την κατάσταση της υγείας του Δημήτρη Κόκοτα λίγο καιρό πριν φύγει από τη ζωή:

«Καταλάβαινε τι του έλεγα. Ο Δημήτρης Καταλάβαινε, ένιωθε, είχε συναίσθημα, αντιδρούσε. Δηλαδή, εκτελούσε εντολές με όση δύναμη είχε, καταλάβαινε τι του έλεγα. Του έλεγα να κάνει πράγματα, προσπαθούσε να το κάνει και θεώρησα ότι σιγά – σιγά έρχεται κοντά μας. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Ναι, καταλάβαινα, δεν έχω άγνοια, καταλάβαινα ότι ήταν μία ριψοκίνδυνη κατάσταση μέσα στην εντατική, αλλά έδειχνε δύναμη. Ό,τι και να ερχόταν το αντιμετώπιζε».

«Έκανα αυτό που θεωρούσα αυτονόητο. Όταν αγαπάς δεν είναι θυσία… Αν μπορούμε όλοι να γίνουμε λίγο σαν το Δημήτρη: να είμαστε ευγενική, να χαμογελάμε…», κατέληξε η Κατερίνα Πετράκη.

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Η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Γ’ Νεκροταφείο.