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Οι τρυφερές φωτογραφίες από το ταξίδι τους.

Ξεχωριστό φαίνεται πως είναι το φετινό καλοκαίρι για την Ευρυδίκη Βαλαβάνη και τον Γρηγόρη Μόργκαν, καθώς απολαμβάνουν όμορφες και ξέγνοιαστες στιγμές μαζί με τον ενός έτους γιο τους.

Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί τον Ιούλιο του 2025, και φέτος βιώνουν το πρώτο τους ολοκληρωμένο καλοκαίρι ως τριμελής οικογένεια.

Με αφορμή τον γάμο κοντινού τους προσώπου, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν ταξίδεψαν στη Ρόδο, πραγματοποιώντας μία ξεχωριστή απόδραση μαζί με τον γιο του.

Η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένα στιγμιότυπα από την απόδρασή τους στο νησί των Ιπποτών.

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Μέσα από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media την Τετάρτη 26 Αυγούστου, χάρισε στους followers της μία μικρή γεύση από τις οικογενειακές τους διακοπές.

Στα στιγμιότυπα ποζάρουν οι τρεις τους μαζί, έχοντας ως φόντο την εμβληματική πόλη της Ρόδου, απολαμβάνοντας όμορφες στιγμές μακριά από την καθημερινότητα.

Η ίδια άλλωστε έχει μοιραστεί και στο παρελθόν στιγμές από το φετινό καλοκαίρι με το γιο τους.

Συγκεκριμένα, στις 18 Αυγούστου, είχε κάνει ακόμη μία ξεχωριστή ανάρτηση, αποκαλύπτοντας ορισμένες από τις στιγμές τους στην παραλία, παρέα με το παιδί τους και αγαπημένα πρόσωπα της οικογένειάς τους.

{https://www.instagram.com/p/DcLnONjjPMj/?hl=el&img_index=5}