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Μπιλ Γκέιτς for President...

O Μπιλ Γκέιτς δημοσίευσε το κοινωνικό του μανιφέστο του. Μέσα σε 5.000 λέξεις κρoύει τον κώδωνα του κινδύνου για την τεχνητή νοημοσύνη και τα δεινά που φέρει αν δεν υπάρξουν όρια.

Μέχρι εδώ όλα καλά. Mr. Microsoft είναι αυτός, ξέρει τι λέει.

Και μετα έρχονται οι ατάκες του περί εργασίες, εργατιάς, καπιταλισμού αλλά και φορολόγησης των πλουσίων. Παραθέτω:

Σύντροφος Μπιλ: «Οποιοδήποτε κέρδος προέλθει από τις επενδύσεις μου, ανάμεσά τους και αυτές από τον τομέα της τεχνολογίας, θα πάει στο Ίδρυμα Γκέιτς με στόχο την παγκόσμια ισότητα» .

- Ποια παγκόσμια, είπες σύντροφε;

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Σύντροφος Μπιλ: Προειδοποιεί για «θεμελιώδεις αλλαγές σε αυτό που εμείς θεωρούμε δουλειά, εισόδημα και οικονομική ασφάλεια».

- Μόλις τώρα έμαθα ότι εγώ και ο Μιλ Γκέιτς έχουμε την ίδια ιδέα του τι είναι δουλειά, εισόδημα και οικονομική ασφάλεια.

Σύντροφος Μπιλ: «Σε μία καπιταλιστική κοινωνία η εργασία είναι ο τρόπος με τον οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι βγάζουν χρήματα που χρειάζονται για να πληρώνουν τα προς το ζην καθώς είναι το κλειδί της πηγής για την αξιοπρέπεια και την κοινωνική διασύνδεση».

- Μόνο μπράβο αξίζουν για το ότι χρησιμοποίησε στην ίδια φράση τις λέξεις «καπιταλιστική κοινωνία» και «προς το ζην».

Σύντροφος Μπιλ: «Πρέπει να έχουμε τη συνείδηση ώστε να διασφαλίσουμε ότι (το ΑΙ) ωφελεί όλους και όχι μόνο λίγους πλούσιους».

- Σταμάααατα...

Σύντροφος Μπιλ: «Αφήστε κάποιες δουλειές για τους ανθρώπους»

- Πες τα σύντροφε.

Σύντροφος Μπιλ: «Επαναπροσδιορίστε τον τρόπο με τον οποίο φορολογούμε την εργασία και το κεφάλαιο».

- Δεν περιγράφω άλλο….

Σ.Ζ