Ολόκληρο το μανιφέστο του Μπιλ Γκέιτς για το AI - Το μήνυμα που στέλνει στους παγκόσμιους ηγέτες.

«Η ταραχώδης εποχή του ΑΙ είναι εδώ. Οι επιλογές που κάνουμε τώρα είναι κρίσιμες». Με αυτό τον τίτλο ο Μπιλ Γκέιτς υπογράφει άρθρο σχεδόν 5.000 λέξεων στο site του και προειδοποιεί «χρειαζόμαστε ένα σχέδιο για να διασφαλίσουμε πως το καλό θα επικρατήσει του κακού».

Όπως σημειώνει ο Μπιλ Γκέιτς, η μετάβαση στην εποχή του ΑΙ θα είναι μία από τις πιο ταραχώδεις στην ιστορία του ανθρώπου. Τώρα, δεν προετοιμαζόμαστε αρκετά για την μετάβαση αυτή. Αν ο κόσμος κάνει τα σωστά βήματα, το AI θα είναι μία δύναμη για καλό.

Ο Μπιλ Γκέιτς γράφει πως «σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου, είχα μόνο δύο δουλειές. Στην πρώτη, είχα έναν ρόλο στην ανάπτυξη λογισμικού για να ενδυναμώσω τους ανθρώπους με τη δουλειά μου στη Microsoft. Στη δεύτερη δουλειά μου, την οποία ξεκίνησα ως πλήρης απασχόληση το 2008, δίνω πίσω τον πλούτο που αποκόμισα από τη Microsoft με σκοπό να κάνω τον κόσμο πιο υγιή, δίκαιο και με καλύτερη εκπαίδευση. Αυτή είναι η δουλειά που θα έχω για το υπόλοιπο της ζωής μου.

Και οι δύο αυτές εμπειρίες διαμορφώνουν την οπτική μου για την τεχνητή νοημοσύνη. Όταν έμαθα για πρώτη φορά για τους υπολογιστές στην ηλικία των 13 ετών, με γοήτευσε η ιδέα να τους κάνω πιο έξυπνους και ικανούς για να εκτελούν πράγματα που, εκείνη την εποχή, μόνο οι άνθρωποι μπορούσαν να κάνουν.

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Αν και ο όρος «Τεχνητή Νοημοσύνη» χρησιμοποιούνταν περίπου από την εποχή που γεννήθηκα, η τεχνολογία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο μόνο την τελευταία δεκαετία. Τώρα είναι απίστευτα ικανή και συνεχίζει να βελτιώνεται με εκπληκτικό ρυθμό. Η ΤΝ για πρώτη φορά μπορεί να αντικαταστήσει και μάλιστα να ξεπεράσει την ανθρώπινη νόηση. Το AI είτε θα είναι ο μεγαλύτερος ισορροπιστής που έχει εφευρεθεί ποτέ, ή η χειρότερη πηγή αδικίας».

Ο Μπιλ Γκέιτς συνεχίζει λέγοντας πως η πρόκληση είναι μνημειώδης. «Ακόμα και υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, η μετάβαση σε αυτή την νέα εποχή του ΑΙ, θα είναι μία από τις πιο ταραχώδεις στιγμές στην ιστορία του ανθρώπου. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να κάνουμε τον κόσμο ένα πιο δίκαιο μέρος και να τον κρατήσουμε για να μην διευρυνθεί το χάσμα που χωρίζει τους πλούσιους από τους φτωχούς; Πώς θα προστατεύσουμε τους ανθρώπους που είναι πιο επιρρεπείς στα πλήγματα που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη, ανάμεσά τους και εκείνοι που χάνουν τα προς το ζην και την αίσθηση ότι έχουν τον έλεγχο του μέλλοντός τους; Πιστεύω ότι η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να είναι η βασική προτεραιότητα του κόσμου. Αν ο κόσμος κάνει τα σωστά βήματα, το ΑΙ θα είναι μία δύναμη για το καλό και θα είναι όλοι σε καλύτερη θέση».

«Δεν υπάρχει σχέδιο»

Ωστόσο, συνεχίζει ο Μπιλ Γκέιτς, «δυστυχώς τώρα δεν προετοιμαζόμαστε γι αυτό. Δεν βλέπω στοιχεία που να αποδεικνύουν πως οι παγκόσμιοι ηγέτες, οι ειδικοί και οι κοινότητες αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις επαρκώς. Δεν υπάρχει σχέδιο για να διευκολύνουν την είσοδο στην εποχή του ΑΙ.

Ένας από τους λόγους για αυτό είναι ότι πολλοί σχολιαστές υποτιμούν την έκταση του αντίκτυπου που θα έχει η Τεχνητή Νοημοσύνη. Νομίζω ότι υπάρχουν μερικοί λόγοι για αυτό, σημειώνει ο Μπιλ Γκέιτς και διευκρινίζει:.

Ένας είναι το γεγονός ότι τα μοντέλα ΑΙ κάνουν ακόμα λάθη. Δεν είναι δύσκολο να οραματιστεί κανείς οποιοδήποτε από κατά τα μοντέλα να αντικαθιστούν την ανθρώπινη νόηση όταν, όχι πολύ καιρό πριν, δεν μπορούσαν να λύσουν ένα απλό Sudoku ή να βρουν πόσα R έχει η λέξη «strawberry».

Αλλά το πρόβλημα της αξιοπιστίας διορθώνεται γρήγορα, καθώς οι ερευνητές δημιουργούν μοντέλα που μπορούν να ελέγχουν την ίδια τους τη δουλειά και να αυτοβελτιώνονται. Σύντομα θα είναι πολύ καλοί από τους ανθρώπους σε αρκετούς τομείς.

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Ένας άλλος λόγος που οι άνθρωποι υποτιμούν το ΑΙ, είναι ότι οι αναλογίες με τις επιπτώσεις προηγούμενων καινοτομιών είναι παραπλανητικές. Δεν έχουμε εμπειρία με μια τεχνολογία που μπορεί να υιοθετηθεί γρήγορα ή που μπορεί να σκέφτεται και να κινείται σαν άνθρωπος. Όταν εμφανίστηκε ο υπολογιστής, χρειάστηκαν 20 χρόνια για να αλλάξει σημαντικά ο τρόπος που εργαζόμασταν, επειδή το λογισμικό έπρεπε να αναπτυχθεί, η τιμή έπρεπε να μειωθεί και οι άνθρωποι έπρεπε να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τα εργαλεία και να τα ενσωματώνουν στις επιχειρηματικές τους διαδικασίες.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη, από την άλλη πλευρά, λειτουργεί στις συσκευές που ήδη έχουμε και χρησιμοποιεί φυσική γλώσσα. Δεν χρειάζεται να προσαρμοστούμε σε αυτήν, επειδή μπορεί αυτή να προσαρμοστεί σε εμάς. Μπορεί να παρακολουθήσει το ίδιο εκπαιδευτικό βίντεο που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση ανθρώπων και να μάθει από υπάρχοντα δεδομένα» τονίζει ο Μπιλ Γκέιτς και διευκρινίζει ότι οι απόψεις για το ΑΙ δεν έχουν ως κίνητρο το να βγάζει ο ίδιος χρήματα.

«Οποιοδήποτε κέρδος προέλθει από τις επενδύσεις μου, ανάμεσά τους και αυτές από τον τομέα της τεχνολογίας, θα πάει στο Ίδρυμα Γκέιτς με στόχο την παγκόσμια ισότητα» σημειώνει μεταξύ άλλων.

«Ο χρόνος είναι πραγματικά διαφορετικός» υπογραμμίζει ο Μπιλ Γκέιτς στο άρθρο του. «Για όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, ευχόμουν οι καινοτομίες να γίνονται πιο γρήγορα. Με το AI, τα συναισθήματά μου είναι πιο περίπλοκα. Χρειαζόμαστε χρόνο για να προετοιμαστούμε για την κοινωνική, πολιτική και οικονομική αναταραχή».

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Ο Μπιλ Γκέιτς κάνει εκτενή αναφορά στο άρθρο του στον τομέα της εργασίας και σημειώνει πως «οι άνθρωποι που θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο είναι εκείνοι που έχουν τα λιγότερα, ο λογιστής που αντικαθίσταται από ένα bot ή ο εργαζόμενος που αμείβεται με 20 δολάρια την ώρα και χάνει τη δουλειά του από ένα ρομπότ που αμείβεται με 10 δολάρια την ώρα.

Πολλοί παρατηρητές λένε ότι η τεχνολογική αυτή μετάβαση είναι όπως οι προηγούμενες, όπως όταν πέρασε ο κόσμος από την αγροτική ζωή στο γραφείο. Ωστόσο, αυτό έγινε σε βάθος πολλών γενιών και δημιούργησαν νέες δουλειές που απαιτούνταν η ανθρώπινη νόηση. Σε αυτή την περίπτωση, η τεχνολογία μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη νόηση.

Επειδή μπορεί να βλέπει, να ακούει, να μιλά και τελικά θα μπορεί να κάνει φυσική εργασία τόσο ομαλά όπως ο άνθρωπος, και αυτό δεν θα επηρεάσει μόνο έναν τομέα. Το AI θα αναλάβει τις δουλειές στον νόμο, την εξυπηρέτηση πελατών, την ιατρική, τα λογισμικά και τον κατασκευαστικό τομέα. Θα πλήξει σκληρά τις βιομηχανίες αυτές μέσα σε διάστημα μιας δεκαετίας και όχι σε βάθος γενεών. Θα δημιουργηθούν κάποιες νέες δουλειές αλλά χωρίς τις σωστές πολιτικές θα είναι πολύ λιγότερες από αυτές που υπάρχουν σήμερα.

Εργασία και Μεγάλη Ύφεση

Όλα αρχίζουν από την αναγνώριση του κινδύνου σημειώνει στη συνέχεια ο Μπιλ Γκέιτς. «Η μετάβαση στο AI φέρει μαζί της και τρία μεγάλα ρίσκα». Πολλές δουλειές θα εξαφανιστούν για πάντα, λέει ο Μπιλ Γκέιτς και παραθέτει το παράδειγμα της Μεγάλης Ύφεσης. Το 1933 η ανεργία στις ΗΠΑ ήταν σχεδόν 25%. Για το μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας τα νούμερα παρέμειναν διψήφια. Τελικά ανέκαμψε καθώς επέστρεψαν οι επενδύσεις και η ανάπτυξη. Το AI μπορεί να μην φτάσει αυτό το σημείο, αλλά δεν θα εξαφανιστεί με έναν οικονομικό κύκλο. Οι θέσεις εργασίας που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο είναι οι θέσεις εισαγωγικού και μεσαίου επιπέδου, και οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται θα απαιτούν ως επί το πλείστον δεξιότητες που χρειάζονται πολλά χρόνια για να αποκτηθούν.

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Οι θέσεις εργασίας σε υπαλλήλους γραφείου ήδη πλήττονται σε μέτριο βαθμό. Μετά την ευρεία υιοθέτηση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, η απασχόληση μειώθηκε σημαντικά μεταξύ των νέων εργαζομένων σε θέσεις εργασίας που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην αντικατάσταση, αλλά όχι μεταξύ των μεγαλύτερων σε ηλικία συναδέλφων τους.

Πιστεύω ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί, αλλά δεν θα περιοριστεί σε λίγες μόνο βιομηχανίες ή επαγγέλματα. Οι θέσεις εργασίας στις πωλήσεις και την υποστήριξη πελατών (διαδικτυακά και τηλεφωνικά), στη μηχανική λογισμικού και στην εργασία βοηθών δικηγόρων μπορεί να είναι μεταξύ των πρώτων που θα επηρεαστούν, αλλά η αναστάτωση θα είναι πολύ μεγαλύτερη καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αναλαμβάνει εργασίες που σήμερα εξακολουθούν να απαιτούν εκπαιδευμένους εργαζόμενους: πράγματα όπως η αξιολόγηση αιτήσεων δανείου, η ανάλυση δεδομένων, ακόμη και η διαλογή ασθενών. Μερικοί τομείς όπως στα λογισμικά θα δημιουργήσουν νέα ζήτηση καθώς το κόστος μειώνεται, επομένως η καθαρή απώλεια θέσεων εργασίας σε αυτούς τους τομείς θα είναι μικρότερη από ό,τι σε άλλους, εφόσον ορισμένες εργασίες, όπως ο σχεδιασμός, γίνονται καλύτερα από τους ανθρώπους.

Οι θέσεις εργασίας για υπαλλήλους γραφείου θα επηρεαστούν επίσης. Αν και τα ρομπότ δεν έχουν προχωρήσει τόσο πολύ όσο η Τεχνητή Νοημοσύνη, τελικά το κόστος τους θα είναι επίσης δραματικά χαμηλότερο. Πολλοί Αμερικανοί με τους οποίους μιλάω δεν συνειδητοποιούν πόσο γρήγορα προχωρούν τα επιδέξια ρομπότ, επειδή μεγάλο μέρος της προηγμένης εργασίας γίνεται σε άλλες χώρες, κυρίως στην Κίνα. Ή μπορεί να μπερδεύονται από εκείνα τα βίντεο με ρομπότ που χορεύουν άσχημα και έχουν γίνει viral τελευταία. Νομίζω ότι τα «έξυπνα» ρομπότ θα αρχίσουν να ανταγωνίζονται τους ανθρώπους σε ορισμένες φυσικές εργασίες - για παράδειγμα, στις βιομηχανίες κατασκευών και φιλοξενίας - μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

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Τα ρομπότ και το ΑΙ μπορούν να δημιουργήσουν έναν φαύλο κύκλο. Αφού μία εταιρεία τα υιοθετήσει και τα χρησιμοποιήσει για να μειώσει το κόστος εργασίας οι ανταγωνιστές τους θα αισθανθούν την πίεση να κάνουν το ίδιο. Αν οι υπάρχουσες εταιρείες δεν το κάνουν, θα το κάνουν οι start-ups. Πολλοί θα αλλάξουν και θα πάνε σε άλλες δουλειές αλλά η αναταραχή της απώλειας εργασίας και της εύρεσης νέας θα είναι σημαντική. Οι δυνάμεις της αγοράς θα ασκήσουν πιέσεις για ταχύτερες διαδικασίες, και αν δεν επέμβουμε, θα υπάρξουν λιγότερες δουλειές διαθέσιμες και τα οφέλη θα συγκεντρώνονται σε μια μικρή ομάδα ανθρώπων.

Ανησυχώ ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους, που θα μπουν στην αγορά εργασίας με λιγότερες διαθέσιμες θέσεις. Αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις επειδή είναι πιο ενεργοί χρήστες του ΑΙ και βλέπουν τόσο τις δυνατότητες όσο και το ποσοστό βελτίωσης. Δεν είναι περίεργο που τόσοι πολλοί από αυτούς έχουν αρνητική άποψη για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Όπως σημειώνει ο Μπιλ Γκέιτς η μεγαλύτερη αλλαγή στους εργαζόμενους θα γίνει όταν το AI θα παράσχει σχεδόν αλάνθαστη δουλειά. Σε αυτό το σημείο, θα μπορεί να λειτουργεί από μόνη της χωρίς να χρειάζεται επαλήθευση από τον άνθρωπο, και οι εταιρείες θα έχουν κάθε οικονομικό κίνητρο να το παραχωρήσουν.

Αυτό θα οδηγήσει σε θεμελιώδεις αλλαγές σε αυτό που εμείς θεωρούμε δουλειά, εισόδημα και οικονομική ασφάλεια. Πώς θα λειτουργήσει μια οικονομία που έχει οικοδομηθεί γύρω από την απασχόληση εάν λιγότεροι άνθρωποι εργάζονται ή εάν πολλοί άνθρωποι εργάζονται λιγότερες ώρες;

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Σε μία καπιταλιστική κοινωνία η εργασία είναι ο τρόπος με τον οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι βγάζουν χρήματα που χρειάζονται για να πληρώνουν τα προς το ζην καθώς είναι το κλειδί της πηγής για την αξιοπρέπεια και την κοινωνική διασύνδεση.

Όταν μια κοινότητα έχει υψηλή ανεργία, οι επιπτώσεις μπορεί να είναι διάχυτες. Έρευνες δείχνουν ότι σε ορισμένα μέρη των ΗΠΑ, το κλείσιμο εργοστασίων συμβάλλει στην αύξηση των θανάτων από υπερβολική δόση οπιοειδών. Τώρα φανταστείτε παρόμοιες πιέσεις τόσο στους υπαλλήλους όσο και στους εργάτες σε εθνικό επίπεδο.

Πρέπει τώρα να σκεφτούμε πώς να μειώσουμε τις απώλειες θέσεων εργασίας, ώστε όλοι να μπορούν να συμμετάσχουν στην ευημερία που δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη. Το να περιμένουμε μέχρι οι άνθρωποι να είναι ήδη εκτοπισμένοι ή υποαπασχολούμενοι θα είναι πολύ αργά. Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μια διαρθρωτική πρόκληση για τον τρόπο οργάνωσης της οικονομίας μας και απαιτεί σκέψη και δράση τώρα.

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Το ΑΙ θα ενδυναμώσει τους ανθρώπους να κάνουν περισσότερο κακό

Πολύ πριν η ΑΙ γίνει mainstream, υπήρχαν πληροφορίες διαδικτυακά για το πώς να κατασκευάσει κάποιος όπλα όπως βόμβες, βιολογικά όπλα, ακόμη και ιούς υπολογιστών.Το AI θα το κάνει πολύ πιο εύκολο όχι μόνο να βρει κάποιος αυτές τις πληροφορίες αλλά και να τις υλοποιήσει. Ακόμα και οι εγκληματίες με πολύ περιορισμένες δυνατότητες θα είναι ικανοί να στοχεύσουν θύματα σε οποιαδήποτε κλίμακα: άτομα, εταιρείες και κυβερνήσεις.

Η απάτη, η παραπληροφόρηση, τα deepfakes και η επιτήρηση που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη είναι οι ζημιές που πολλοί άνθρωποι θα αισθανθούν πιο έντονα στην καθημερινότητά τους.

Οι δυνατότητες της ΑΙ αρχίζουν να χρησιμοποιούνται για κυβερνοεπιθέσεις. Οι πιο έξυπνοι ειδικοί στον κυβερνοχώρο που γνωρίζω φοβούνται τα επόμενα χρόνια, επειδή οι επιτιθέμενοι αποκτούν ισχυρές νέες δυνατότητες πιο γρήγορα από ό,τι οι υπερασπιστές μπορούν να διορθώσουν όλες τις αδυναμίες. Άλλωστε, το ίδιο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να βρει ένα ελάττωμα στο λογισμικό, ώστε μια εταιρεία να το διορθώσει, μπορεί επίσης να βοηθήσει έναν εγκληματία να το εκμεταλλευτεί. Οι πόροι που απαιτούνται για την πραγματοποίηση μιας επίθεσης μειώνονται σημαντικά και δεν έχουμε καταφέρει να διαχωρίσουμε αυτές τις ικανότητες από την καλοήθη χρήση.

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Σκεφτείτε τις υποδομές που θα είναι ευάλωτες: νοσοκομεία, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συστήματα ύδρευσης, δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, συστήματα διαχείρισης κρατικών παροχών. Όταν αυτά τα ιδρύματα δέχονται επίθεση, είναι οι ασθενείς, οι πελάτες και οι αποδέκτες παροχών που κινδυνεύουν να χάσουν.

Το ίδιο ισχύει και για τη βιοτρομοκρατία. Αν και η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε σωτήριες εξελίξεις στα φάρμακα και τα εμβόλια, θα διευκολύνει επίσης τον σχεδιασμό μιας θανατηφόρας νέας ασθένειας. Και πάλι, οι θετικές δυνατότητες είναι δύσκολο να διαχωριστούν από τις επικίνδυνες. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα.

Τελικά, καταλήγει ο Μπιλ Γκέιτς, η δύναμη της χρήσης ΑΙ για να κάνει κακό κάποιος στους ανθρώπους δεν θα περιοριστεί μόνο σε ανθρώπους και ιδρύματα. Τα ίδια τα συστήματα της ΑΙ ήδη από μόνα τους λειτουργούν με έναν τρόπο που οι σχεδιαστές τους ίσως δεν είχαν πρόθεση. Η τεχνολογία εξελίσσεται πιο γρήγορα από όσο θα περίμενε ο οποιοσδήποτε και με εκπληκτικούς τρόπους και καθώς τα μοντέλα γίνονται όλο και πιο ισχυρά, θα μπορούσαν να αρχίσουν να ενεργούν κατά των συμφερόντων μας και θα μπορούσαμε να χάσουμε τον έλεγχο. Στο μέλλον θα έχω να πω περισσότερα για αυτό.

Για τα παιδιά

Ο Μπιλ Γκέιτς αναφέρεται και στα social media προειδοποιώντας για τις βλάβες που μπορεί να προκαλέσει η τεχνολογία και εδώ το ΑΙ στα παιδιά. Μόλις αρχίζουμε να κατανοούμε τους κινδύνους που μπορεί να θέσει το διαδίκτυο -ειδικά τα social media- στην ανάπτυξη των νέων. Βλέπουμε ψυχαναγκαστική χρήση, διαταραγμένο ύπνο, κυβερνοεκφοβισμό και έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο. To AI θα μπορούσε να μεγεθύνει πολλούς από αυτούς τους κινδύνους καθιστώντας τους πιο πειστικούς και δύσκολους στην αποφυγή, και δεν πρέπει να περιμένουμε μια άλλη γενιά για να αρχίσουμε να τους παίρνουμε στα σοβαρά.

Χώρες όπως η Αυστραλία, η Βρετανία και η Νορβηγία υιοθετούν μέτρα προστασίας για τα παιδιά στο διαδίκτυο. Η Κίνα έχει προχωρήσει περισσότερο τονίζει και επισημαίνει πως «το ίδιο εργαλείο που θα επιτρέψει στους ανθρώπους να μαθαίνουν περισσότερα από ποτέ θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει πολλούς ανθρώπους να μαθαίνουν λιγότερα.

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Ανησυχώ επίσης για τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση. Ειρωνικά, το ίδιο εργαλείο που θα επιτρέψει στους ανθρώπους να μαθαίνουν περισσότερα από ποτέ, θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει πολλούς ανθρώπους να μαθαίνουν λιγότερα. Μια προκαταρκτική έρευνα έδειξε ότι η περισσότερη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης συσχετίστηκε με λιγότερη κριτική σκέψη. Το αποτέλεσμα ήταν ισχυρότερο για τους νεότερους.

Αυτή θα ήταν η χειρότερη δυνατή στιγμή για να χάσουν οι άνθρωποι τις δεξιότητες κριτικής σκέψης τους. Σε μια εποχή deepfakes και παραπληροφόρησης που μπορεί να προσαρμοστεί ατομικά, η ικανότητα να διακρίνει κάποιος τι είναι αλήθεια από τι όχι γίνεται μια απαραίτητη δεξιότητα ζωής.

Δεν είναι σαφές πού να χαράξουμε τη γραμμή σε αυτά τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ΑΙ μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν πώς να τα πάνε καλύτερα στις ανθρώπινες σχέσεις τους. Μπορεί να είναι η μόνη επαφή με τον έξω κόσμο για απομονωμένους ηλικιωμένους και άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, και θα είναι καλύτερο από το τίποτα. Όπου κι αν καταλήξουμε να χαράξουμε τη γραμμή, θα πρέπει να είναι δική μας απόφαση, να λαμβάνεται σκόπιμα.

Με την Τεχνητή Νοημοσύνη, βλέπω να συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Μερικοί άνθρωποι βλέπουν μόνο τα θετικά της Τεχνητής Νοημοσύνης και δεν εστιάζουν αρκετά στα αρνητικά. Άλλοι κάνουν το αντίθετο λάθος, το οποίο είναι να επικεντρώνονται αποκλειστικά στους κινδύνους - που είναι πραγματικοί - με κόστος να χάσουν τα πιθανά οφέλη.

Χρειαζόμαστε και τα δύο: βαθιά ανησυχία για τις ζημιές της Τεχνητής Νοημοσύνης που πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε, και τεκμηριωμένη αισιοδοξία για τα θετικά, αν τα μεγιστοποιήσουμε για όλους.

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«Ο κόσμος χρειάζεται ένα πλάνο»

Είναι σπουδαίο που κάποιες εταιρείες ΑΙ προτείνουν λύσεις στις προκλήσεις που εγείρονται από την ίδια τους την τεχνολογία, αλλά δεν θα πρέπει να περιμένουμε από αυτές να οδηγήσουν στην αλλαγή. Κάποια ζητήματα είναι εκτός δικιάς τους δικαιοδοσίας και σε μία δημοκρατική κοινωνία δεν είναι δικός τους ρόλος να αποφασίσουν για αυτά τα ζητήματα.

Αντίθετα οι λύσεις θα πρέπει να αναπτυχθούν μέσω μιας δημοκρατικής διαδικασίας που περιλαμβάνει μια διαδικασία με αιρετούς αξιωματούχους, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, τοπικούς αξιωματούχους και ηγέτες της κοινότητας. Εκατομμύρια άνθρωποι θα βιώσουν αναταραχή στη ζωή τους και θα χρειαστούμε ένα ισχυρότερο, πιο ευέλικτο δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας για να τους βοηθήσουμε να διαχειριστούν τη μετάβαση. Οι τοπικές κοινότητες ήδη εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με την ενέργεια και το νερό που χρειάζονται για τα κέντρα δεδομένων. Χωρίς λύσεις, ορισμένες ομάδες θα πιέσουν για την πλήρη διακοπή της ανάπτυξης και της εξάπλωσης του ΑΙ.

«Πρέπει να έχουμε τη συνείδηση ώστε να διασφαλίσουμε ότι ωφελεί όλους και όχι μόνο λίγους πλούσιους».

Δημιουργήστε ένα νέο σύστημα για τη διαχείριση της μετάβασης, αναφέρει ο Γκέιτς.

Η ύψιστη προτεραιότητα είναι ένα μνημειώδες έργο: η δημιουργία ενός εγχώριου και διεθνούς πλαισίου για την αντιμετώπιση της ΑΙ.

Κανένα από τα τρέχοντα θεσμικά μας όργανα δεν σχεδιάστηκε για να χειρίζεται μια τεχνολογία που εξαπλώνεται τόσο γρήγορα και αγγίζει τόσα πολλά μέρη της ζωής μας. Επομένως, θα χρειαστεί να δημιουργήσουμε νέα.

Φορολόγηση

Ο Μπιλ Γκέιτς διαμηνύει ακόμα «αφήστε κάποιες δουλειές για τους ανθρώπους» και «επαναπροσδιορίστε τον τρόπο με τον οποίο φορολογούμε την εργασία και το κεφάλαιο».

Σημειώνει χαρακτηριστικά: «Καθώς οι εργαζόμενοι ωθούνται σε διαφορετικές θέσεις εργασίας, θα χρειαστούν επανεκπαίδευση και άλλη υποστήριξη από το δίχτυ κοινωνικής ασφάλισης. Αλλά θα εργάζονται λιγότερο, πράγμα που σημαίνει ότι θα πληρώνουν λιγότερους φόρους εισοδήματος και τα κρατικά έσοδα θα μειωθούν ακριβώς όταν η ζήτηση για αυτές τις υπηρεσίες είναι μεγαλύτερη. Τα κεφάλαια θα πρέπει να προέλθουν από κάπου σε μια εποχή που οι προϋπολογισμοί είναι πιεσμένοι.

Πιστεύω ότι πρέπει να φορολογήσουμε τα tokens και τα ρομπότ της ΑΙ. Αυτή τη στιγμή, αν είστε εργοδότης και προσλαμβάνετε κάποιον, πληρώνετε φόρους μισθοδοσίας επί των κερδών του. Αλλά αν αγοράσετε ένα ρομπότ, συνήθως μπορείτε να το διαγράψετε αμέσως ως επιχειρηματική δαπάνη. Το φορολογικό σύστημα σας ωθεί να αντικαταστήσετε τους ανθρώπους με μηχανές.

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Ένας φόρος θα επιβράδυνε λίγο την απομάκρυνση από την ανθρώπινη εργασία και θα συγκέντρωνε χρήματα για επανεκπαίδευση και ένα ισχυρότερο δίχτυ ασφαλείας. Θα έπρεπε να είναι στοχευμένος, ώστε να μην επιβραδύνει τις καθαρά ωφέλιμες χρήσεις του ΑΙ όπως η φθηνότερη ιατρική και η εκπαίδευση.

Το μήνυμα στους παγκόσμιους ηγέτες

Το μήνυμά μου στους παγκόσμιους ηγέτες είναι το εξής, γράφει ο Μπιλ Γκέιτς. «Έχετε μία ευκαιρία να ενεργήσετε τώρα, πριν αυξηθεί κατακόρυφα η ανεργία, πληγούν οι κοινότητες, και διαβρωθεί η εμπιστοσύνη του κοινού. Μπορείτε να διασφαλίσετε ότι η κυβέρνησή σας θα χειριστεί το πρόβλημα ολιστικά, αντί να το διαιρέσει σε πολλαπλά γραφειοκρατικά φέουδα. Μπορείτε να διασφαλίσετε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη ωφελεί τους πάντες. Και μπορείτε να συνεργαστείτε με άλλες κυβερνήσεις για να αντιμετωπίσετε αυτήν την εθνική και παγκόσμια πρόκληση».