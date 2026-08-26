Τι προβλέπει ο συμβιβασμός στον οποίο συμφώνησε η Meta.

Η Μeta συμφώνησε να πληρώσει έως 16,68 δισεκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο συμβιβασμού για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει στη δίκη στις ΗΠΑ ότι σχεδίασε το Facebook και το Instagram προκειμένου να προκαλέσει τον εθισμό των παιδιών, πως παραπλάνησε τους καταναλωτές για την ασφάλειά τους και συνέλεξε ακατάλληλα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που χρησιμοποιούσαν της πλατφόρμες της.

Ο συμβιβασμός επετεύχθη κατά τη διάρκεια της δίκης σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνιας, μετά τις αγωγές 29 πολιτειών, τη μεγαλύτερη που έχει αντιμετωπίσει έως τώρα η Meta για τις βλάβες που προκαλούν τα social media στους ανήλικους.

Επίσης, η Meta συμφώνησε να κάνει αλλαγές για τους έφηβους στο Facebook και το Instagram στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων καθημερινά όρια χρήσης και μπλοκάρισμα τη νύχτα, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το Reuters. Η εταιρεία αρνήθηκε ότι έχει κάνει κάποια παρατυπία, συμφωνώντας στον συμβιβασμό.

Η δίκη της Meta στην Καλιφόρνια

Οι κατηγορίες σε βάρος της Meta, στη δίκη στην Καλιφόρνια, ήταν μέρος ενός κύματος δικαστικών προσφυγών από πολιτείες, την τοπική αυτοδιοίκηση, σχολικές περιφέρειες και πολίτες, που καταγγέλλουν πως τόσο αυτή όσο και άλλες εταιρείες των social media τροφοδότησαν μια κρίση ψυχικής υγείας των νέων στις ΗΠΑ.

Η ομοσπονδιακή δίκη περιλάμβανε προσφυγές από την Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρσι, ότι η Meta παραβίασε τους νόμους των πολιτειών για την προστασία των καταναλωτών. Επίσης, αφορούσε τις προσφυγές 29 πολιτειών που κατηγορούσαν τη Meta ότι παραβίασε την ομοσπονδιακή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των παιδιών στο διαδίκτυο, συλλέγοντας πληροφορίες από χρήστες που γνώριζε ότι είναι ανήλικοι, χωρίς ενημέρωση των γονέων ή τη συγκατάθεσή τους. Δεδομένα που χρησιμοποίησε για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

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Η Meta έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι εργάζεται σκληρά για να προστατεύει τα παιδιά στις πλατφόρμες της. Η εταιρεία έχει υποστηρίξει πως δεν θα μπορούσε να είχε παραπλανήσει τους καταναλωτές για το αν οι υπηρεσίες της είναι εθιστικές, επειδή ο «εθισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» δεν είναι αναγνωρισμένη ψυχιατρική πάθηση.

Σε έγγραφα που κατατέθηκαν πριν από τη δίκη, η Meta ανέφερε πως η Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρσι επιδίωκαν πρόστιμα ύψους έως 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Οι πολιτείες ανέφεραν πριν από την έναρξη της δίκης ότι το ποσό θα πλησίαζε τα 200 δισεκατομμύρια. Οι πολιτείες διεκδικούσαν επίσης επιπλέον αποζημιώσεις, αλλά και απόφαση που θα ανάγκαζε τη Meta να κάνει σημαντικές αλλαγές στις πλατφόρμες της και να απαγορεύσει στα παιδιά να ανοίγουν λογαριασμούς στα social media.

Χιλιάδες αγωγές για τα social media

Η Meta, το Snapchat και η Snap, το YouTube και η Alphabet, όπως το TikTok και η ByteDance αντιμετωπίζουν χιλιάδες αγωγές με καταγγελίες ότι εν γνώσει τους σχεδίασαν τις πλατφόρμες τους με λειτουργίες που είναι εθιστικές για τα παιδιά και τους έφηβους, πυροδοτώντας μια κρίση ψυχικής υγείας.

Οι ομοσπονδιακές υποθέσεις ενοποιήθηκαν ενώπιον της περιφερειακής δικαστού των ΗΠΑ, Ιβόν Γκονζάλεζ Ρότζερς, στη δίκη στο Όκλαντ. Αυτές περιλαμβάνουν αγωγές από πολίτες, σχολικές περιφέρειες και κυβερνήσεις πολιτειών.

Χιλιάδες άλλες υποθέσεις εναντίον των εταιρειών εκκρεμούν σε δικαστήρια πολιτειών. Ένας δικαστής στο Λος Άντζελες επιβλέπει χιλιάδες αγωγές από πολίτες που λέει πως οι ίδιοι, ή αγαπημένα τους πρόσωπα, υπέστησαν βλάβη λόγω του σχεδιασμού των πλατφορμών. Περίπου 30 πολιτείες έχουν καταθέσει αγωγές εναντίον των εταιρειών σε δικαστήρια πολιτειών.

Ο συμβιβασμός έρχεται αφού η Meta έχασε και τις δύο φάσεις αγωγής- ορόσημο που έκανε το Νέο Μεξικό. Τον Μάρτιο δικαστήριο έδωσε εντολή στην εταιρεία να καταβάλει 375 εκατομμύρια δολάρια, καθώς έκρινε ότι παραπλάνησε τους καταναλωτές για την ασφάλεια στις πλατφόρμες της. Στις 6 Αυγούστου, δικαστήριο έδωσε εντολή η Meta να καταβάλει 567 εκατομμύρια και να εφαρμόσει μέτρα για την ασφάλεια των νέων.

Επίσης, τον Μάρτιο στην πρώτη δίκη ατόμου εναντίον της Meta και της Google κατέληξε υπέρ της ενάγουσας. Δικαστήριο στο Λος Άντζελες έκρινε ότι οι εταιρείες είναι υπεύθυνες για την κατάθλιψη και το άγχος της ενάγουσας και τις διέταξε να καταβάλουν συνολική αποζημίωση ύψους 6 εκατομμυρίων δολαρίων. Αμφότερες οι εταιρείες ανακοίνωσαν ότι θα ασκήσουν έφεση.