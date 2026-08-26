Η ενίσχυση του Επιδόματος Παιδιού Α21 εντάσσεται στο ευρύτερο πακέτο μέτρων για την οικογένεια και το δημογραφικό, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και να εφαρμοστεί το 2027.

Η αύξηση του Επιδόματος Παιδιού Α21 βρίσκεται μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο ενόψει της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Κι αυτό διότι ο ΟΟΣΑ έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει άνιση αξιοποίηση του επιδόματος παιδιού στη χώρα μας καθώς η στήριξη για το τρίτο παιδί, μέσω του συγκεκριμένου επιδόματος, είναι διπλάσια από εκείνη που παρέχεται για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά.

Με δεδομένο ότι τα ποσοστά γονιμότητας της χώρας είναι πολύ χαμηλά (1,2 παιδιά ανά γυναίκα), όταν ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι πολύ ψηλότερος (2,1 παιδιά ανά γυναίκα), καταγράφεται αυτή η επισήμανση για τον τρόπο λειτουργίας του επιδόματος παιδιού στη χώρα μας.

Άλλωστε ο Οργανισμός σε ειδική μελέτη είχε αναφερθεί και πάλι στο συγκεκριμένο θέμα, προτείνοντας αύξηση κατά 30% στο επίδομα ή αύξηση της φορολογικής έκπτωσης για τα παιδιά κατά 76%, ώστε να ευνοηθούν κυρίως τα μεσαία εισοδήματα. Έτσι η πρόταση του οικονομικού επιτελείου προβλέπει, σύμφωνα με το υπό επεξεργασία σενάριο, αύξηση των βασικών ποσών χωρίς αλλαγή των εισοδηματικών κριτηρίων, με το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος να υπολογίζεται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Η ενίσχυση του Α21 εντάσσεται στο ευρύτερο πακέτο μέτρων για την οικογένεια και το δημογραφικό, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και να εφαρμοστεί το 2027. Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζεται η ενίσχυση της πρόσθετης παροχής των 150 ευρώ ανά παιδί, καθώς και φορολογικές παρεμβάσεις για τα νοικοκυριά με παιδιά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το τελικό ύψος των μέτρων θα εξαρτηθεί από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και την πορεία των εσόδων. Στόχος είναι οι παρεμβάσεις να έχουν άμεσο αντίκτυπο στο διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών, ενώ παράλληλα να λειτουργούν ως κίνητρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα οικογενειακά επιδόματα παραμένουν αμετάβλητα την τελευταία διετία. Την ίδια στιγμή, οι δικαιούχοι μειώνονται, αφού αυξάνονται τα εισοδήματά τους και τίθενται εκτός των σχετικών κριτηρίων.

Σενάριο αύξησης

Με μια αύξηση 30%, το νέο μηνιαίο Επίδομα Παιδιού (Α21) θα διαμορφωθεί ως εξής ανά κατηγορία:

Νέα Μηνιαία Ποσά ανά Παιδί

Α’ Κατηγορία (έως 6.000€ εισόδημα):

91,00€ για το 1ο παιδί (από 70€)

91,00€ επιπλέον για το 2ο παιδί (σύνολο 182€)

182,00€ επιπλέον για το 3ο και κάθε επόμενο παιδί (από 140€)

Β’ Κατηγορία (6.001€ έως 10.000€ εισόδημα):

54,60€ για το 1ο παιδί (από 42€)

54,60€ επιπλέον για το 2ο παιδί (σύνολο 109,20€)

109,20€ επιπλέον για το 3ο και κάθε επόμενο παιδί (από 84€)

Γ’ Κατηγορία (10.001€ έως 15.000€ εισόδημα):

36,40€ για το 1ο παιδί (από 28€)

36,40€ επιπλέον για το 2ο παιδί (σύνολο 72,80€)

72,80€ επιπλέον για το 3ο και κάθε επόμενο παιδί (από 56€).

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Το Επίδομα Παιδιού χορηγείται, κατόπιν αίτησης, σε οικογένειες που έχουν εξαρτώμενα παιδιά και πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

– Έλληνες πολίτες.

– Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

– Πολίτες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και Ελβετοί πολίτες.

– Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες.

– Δικαιούχοι ανθρωπιστικού καθεστώτος.

– Ανιθαγενείς που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

– Άλλες κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών που πληρούν τις προϋποθέσεις νόμιμης και μόνιμης διαμονής.

Βασική προϋπόθεση είναι ο δικαιούχος να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα και τα εξαρτώμενα παιδιά να βρίσκονται στην Ελλάδα.

Τα ανήλικα τέκνα ηλικίας από 4 έως 16 ετών του αιτούντος Επίδομα παιδιού θα πρέπει:

α. να έχουν εγγραφεί στην υποχρεωτική εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2025-2026 και

β. να ολοκληρώσουν επαρκώς τη φοίτησή τους στις 30-6-2026 για το εν λόγω σχολικό έτος , δηλαδή να μην αναγκαστούν να επαναλάβουν την τάξη τους λόγω μεγάλου αριθμού αδικαιολόγητων απουσιών.

Για την έγκριση της αίτησης μέχρι 30-6-2026 θα πρέπει μεταξύ των άλλων να συντρέχει η προϋπόθεση (α) και από 1-7-2026 έως 31-12-2026 θα πρέπει να συντρέχουν και οι δυο παραπάνω προϋποθέσεις.