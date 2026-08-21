Βασική προϋπόθεση είναι το παιδί να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος σε εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2025.

Συμπληρωματική πληρωμή ύψους 150 ευρώ ανά παιδί αναμένεται στις 31 Αυγούστου για οικογένειες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική καταβολή του επιδόματος παιδιού. Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2025, αλλά για διαδικαστικούς λόγους το νέο μέλος δεν είχε δηλωθεί σωστά στις φορολογικές δηλώσεις, με αποτέλεσμα να μην καταβληθεί η προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση. Οι γονείς που θέλουν να ενταχθούν στη συμπληρωματική πληρωμή θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει συγκεκριμένες διαδικασίες έως τις 31 Αυγούστου. Ποιοι δικαιούνται τη συμπληρωματική πληρωμή Βασική προϋπόθεση είναι το παιδί να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος σε εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2025. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία του παιδιού, καθώς στη φορολογική δήλωση θα πρέπει να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ του. Παράλληλα, οι γονείς θα πρέπει να έχουν φροντίσει για την έκδοση ΑΜΚΑ του παιδιού και να έχουν δηλώσει σωστό IBAN, ο οποίος θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος με τραπεζικό λογαριασμό ενός από τους δύο γονείς. Χωρίς νέα αίτηση Για τη συμπληρωματική καταβολή δεν απαιτείται ξεχωριστή αίτηση, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και τα στοιχεία της οικογένειας έχουν δηλωθεί σωστά. Επομένως, οι γονείς θα πρέπει να ελέγξουν εγκαίρως ότι το παιδί εμφανίζεται ως εξαρτώμενο μέλος στη φορολογική δήλωση και ότι έχουν καταχωριστεί σωστά ο ΑΜΚΑ και τα τραπεζικά στοιχεία. Τι ισχύει για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2026 Ξεχωριστή περίπτωση αποτελούν τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Ιουλίου 2026. Για τα παιδιά αυτά απαιτείται, μεταξύ άλλων, η έκδοση ΑΦΜ. Για τη διαδικασία χρειάζονται η ληξιαρχική πράξη γέννησης, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα για τη συναίνεση έκδοσης του ΑΦΜ. Παράλληλα, θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η αντιστοίχιση του ΑΦΜ με τον ΑΜΚΑ του παιδιού. Με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, οι δικαιούχοι μπορούν να ενταχθούν στη διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί.