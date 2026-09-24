Σήμερα ξεκινάει η πληρωμή για τις συντάξεις Οκτωβρίου. Τι ώρα θα εμφανιστούν τα χρήματα στα ATM.

Σήμερα ξεκινάει η πληρωμή για τις συντάξεις Οκτωβρίου ανάλογα με το Ταμείο που είναι ασφαλισμένος ο καθένας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων μη μισθωτών, δηλαδή του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ. Την ίδια ημερομηνία θα πληρωθούν και οι συντάξεις όσων αποχώρησαν από την εργασία τους ως μισθωτοί ή μη μισθωτοί από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, σύμφωνα με τον ν. 4387/2016.

Στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν επίσης οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς.

Πότε πληρώνονται ΙΚΑ και Δημόσιο

Η δεύτερη μεγάλη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026.

Τότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι Τράπεζες, ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, το ΝΑΤ, το ΕΤΑΤ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και τα λοιπά εντασσόμενα Ταμεία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Από σήμερα η πληρωμή

Για όσα Ταμεία η επίσημη ημερομηνία πληρωμής είναι η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, η πίστωση αναμένεται από σήμερα το απόγευμα της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, γύρω στις 5 μμ, ανάλογα με την τράπεζα.

Αντίστοιχα, όσοι συνταξιούχοι πληρώνονται την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, γύρω στις 5 το απόγευμα.