«Αυτή τη στιγμή πληρώνω περίπου 500 δολάρια τον μήνα για ρεύμα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για να κρατάω τα δωμάτια που χρησιμοποιούμε στους 22 βαθμούς Κελσίου».

Ένα παλιό σπίτι μπορεί να συνοδεύεται από απροσδόκητα ακριβά προβλήματα: Ένας ιδιοκτήτης στο Κεντάκι ανέφερε ότι ακόμη και η ψύξη μόνο των δωματίων που χρησιμοποιούνται πραγματικά σε ένα πλινθόκτιστο σπίτι 100 ετών ανεβάζει το καλοκαιρινό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας γύρω στα 500 δολάρια τον μήνα.

Η συμβουλή που έλαβε ήταν να μην βιαστεί να αγοράσει νέο εξοπλισμό θέρμανσης και ψύξης (HVAC).

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Σε μια συζήτηση στο Reddit στο κανάλι r/hvacadvice, ο ιδιοκτήτης περιέγραψε μια εγκατάσταση με καυστήρα αερίου στο υπόγειο, τρεις εξωτερικές μονάδες ανεμιστήρων και εξοπλισμό σοφίτας που εξυπηρετεί δύο ζώνες στον επάνω όροφο, γράφοντας: «Αυτή τη στιγμή πληρώνω περίπου 500 δολάρια τον μήνα για ρεύμα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για να κρατάω τα δωμάτια που χρησιμοποιούμε στους 22 βαθμούς Κελσίου».

Αντί να ψύχει ομοιόμορφα ολόκληρο τον επάνω όροφο, ο ιδιοκτήτης ανέφερε ότι ορισμένα υπνοδωμάτια αφήνονται σκόπιμα πολύ πιο ζεστά, γύρω στους 29 βαθμούς Κελσίου, σε μια προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων. Παρόλα αυτά, ρώτησε αν ο εξοπλισμός ήταν απλώς πολύ παλιός ή αν η μετάβαση σε μια αντλία θερμότητας θα είχε περισσότερο νόημα.

Αντί να ρίξουν την ευθύνη αποκλειστικά στο σύστημα κλιματισμού, οι σχολιαστές ανέφεραν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα ενδέχεται να είναι το ίδιο το σπίτι.

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Ένας χρήστης έγραψε: «Έχετε καλό εξοπλισμό. Αν το κλιματιστικό βγάζει ακόμη κρύο αέρα, θα εστίαζα στη μόνωση ή ίσως στα παράθυρα».

Ένας άλλος ανέφερε ότι, παρόλο που το σύστημα μπορεί να πλησιάζει τα 30 χρόνια λειτουργίας, «ο νέος εξοπλισμός δεν πρόκειται να μειώσει πολύ τους λογαριασμούς ρεύματος». Η αντικατάσταση μπορεί να κοστίσει πάνω από 20.000 δολάρια, ενώ θα μειώσει τους καλοκαιρινούς λογαριασμούς ρεύματος μόλις κατά 50 έως 100 δολάρια.

Περισσότερες πληροφορίες

Η αναβάθμιση του εξοπλισμού θέρμανσης και ψύξης είναι συχνά ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για τη μείωση των λογαριασμών κοινής ωφέλειας και την προστασία από το αυξανόμενο κόστος ενέργειας, αλλά το ίδιο το κτήριο έχει εξίσου μεγάλη σημασία. Στα παλαιότερα σπίτια, η κακή μόνωση, οι διαρροές και τα μη αποδοτικά παράθυρα μπορούν να αναγκάσουν οποιοδήποτε σύστημα κλιματισμού να λειτουργεί πολύ πιο σκληρά από όσο θα έπρεπε.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε ένα πλινθόκτιστο σπίτι ενός αιώνα, όπου οι ιδιοκτήτες ενδέχεται να διστάζουν να κάνουν αλλαγές στον αρχικό σχεδιασμό.

Τα σχόλια υπέδειξαν μια κοινή απογοήτευση: Ένα σπίτι μπορεί να έχει παλιό εξοπλισμό που εξακολουθεί να λειτουργεί, ενώ η πραγματική πηγή απώλειας ενέργειας προέρχεται από όλα όσα το περιβάλλουν. Αυτό μπορεί να καταστήσει την απλή αντικατάσταση εξοπλισμού μια κακή οικονομική επιλογή, εκτός εάν συνδυαστεί με ευρύτερες αναβαθμίσεις ενεργειακής απόδοσης.

Τι μπορεί να γίνει;

Το πρώτο βήμα είναι να εντοπίσει κανείς από πού χάνεται ο ψυχρός αέρας.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τον έλεγχο της μόνωσης της σοφίτας, τη σφράγιση των διαρροών στους αεραγωγούς, τον καθαρισμό των εξωτερικών συμπυκνωτών και την τακτική αντικατάσταση των φίλτρων. Ένας ενεργειακός έλεγχος της κατοικίας μπορεί επίσης να βοηθήσει στην αναγνώριση των βελτιώσεων που είναι πιο πιθανό να αποδώσουν τη μεγαλύτερη επιστροφή επένδυσης.

Πηγή: The Cool Down