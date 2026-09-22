Το νέο δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου.

Οι βροχές θα συνεχιστούν και αύριο, Τετάρτη σε αρκετές περιοχές, ωστόσο ο καιρός θα βελτιωθεί την Πέμπτη, προτού «χαλάσει» εκ νέου την Παρασκευή, σύμφωνα με το νέο δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου.

Αύριο, Τετάρτη (23/9), ο καιρός θα είναι άστατος στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νοτιοανατολικής Ελλάδας. Προς τα ξημερώματα της Τετάρτης αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες στην ανατολική Στερεά, το κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο. Το πρωί θα βρέξει στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, ενώ τοπικές μπόρες αναμένονται και στην Εύβοια, ενώ από το μεσημέρι θα είναι άστατος ο καιρός στην Κρήτη.

«Συνεχίζεται η υποχώρηση της θερμοκρασίας και δεν αποκλείεται αύριο να είναι η πρώτη ημέρα που θα πλησιάσει το μηδέν σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας», αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου. Ωστόσο, στα νοτιοανατολικά το μεσημέρι το θερμόμετρο θα φτάσει τους 25-26 βαθμούς Κελσίου. Όσο για τους ανέμους, η έντασή τους θα φτάσει τα 6-7 μποφόρ στο Αιγαίο και το Ιόνιο.

Σάκης Αρναούτογλου: Αλλάζει ξανά ο καιρός την Παρασκευή

Την Πέμπτη (24/9) ο καιρός θα είναι καλός, αλλά την Παρασκευή (25/9) αλλάζει ξανά, από το πρωί. Αυτό αφορά κυρίως τη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, όπου οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι πιο ισχυρές, αλλά «κάποια βροχοπλοκάμια θα φτάσουν μέχρι τη δυτική και κεντρική Μακεδονία».

Τη νύχτα της Παρασκευής αναμένονται βροχές στην Πελοπόννησο και το πρωί του Σαββάτου (26/9) στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στην Αττική υπάρχει η πιθανότητα για τοπικές βροχές το Σάββατο, αλλά δεν θα είναι «κάτι ιδιαίτερο». Προς την Κυριακή (27/9), βροχές αναμένονται στην Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Βοιωτία και ίσως στα ανατολικά- βόρεια τμήματα της Αττικής το πρωί της Κυριακής.

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Σε ό,τι αφορά την τάση του καιρού, σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά στοιχεία φαίνεται ότι ο Οκτώβριος θα μπει χωρίς βροχές και ίσως η θερμοκρασία φτάσει τους 27-28 βαθμούς Κελσίου στα πεδινά ηπειρωτικά.

Το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=rZyjGKKKH_U}