Η ηθοποιός «σκαρφάλωσε» στον βουνό των θεών.

Με μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, επέστρεψε το βράδυ της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου η Ευγενία Σαμαρά, αποκαλύπτοντας στους διαδικτυακούς της φίλους τον τόπο που τον ηρεμεί.

Η ηθοποιός, βρέθηκε για μία ακόμη φορά στον Όλυμπο, το βουνό των θεών, κερδίζοντας μερικές στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά μέρη της Ελλάδας.

Όπως αποκάλυψε, ο Όλυμπος, είναι το ησυχαστήριό της και το επισκέπτεται κάθε χρόνο τον Σεπτέμβριο, λίγο πριν από την επιστροφή της στην καθημερινότητα.

Η Ευγενία Σαμαρά, όπως συνηθίζει, μέσα από τη συνοδευτική λεζάντα μοιράστηκε μερικές από τις σκέψεις της, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Κάθε χρόνο (συνήθως τον Σεπτέμβριο) πριν γυρίσω για να μπω κανονικά στη ρουτίνα μου, τα τελευταία 10 χρόνια, πηγαίνω στο αγαπημένο μου ορεινό μέρος. Στο βουνό των θεών. Στο ησυχαστήριο μου. Στον Όλυμπο.

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Κάθε χρόνο λέμε να ανέβουμε στην κορυφή και όλο κάτι άλλο κάνουμε. Αλλά όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, γίνονται στο χρόνο τους και με αυτούς που είναι προορισμένα να γίνουν.

Οπότε φέτος ήρθε η στιγμή εγώ και η Όλυ μου να φτάσουμε στην κορυφή στον Μύτικα και να πιούμε νέκταρ. Και ήταν υπέροχα!

Φυσικά όλο αυτό δεν θα γινόταν χωρίς τον καλύτερο οδηγό βουνού του κόσμου και φίλο μου @antonhstsourekas ,τον οποίο σας συστήνω ανεπιφύλακτα και εγώ και η Ολυ!».

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