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Η ανάρτηση Χαρίτση για το επεισόδιο Μανούσου μέσα στη Βουλή.

Να τελειώνουμε μια και καλή με το αυγό του φιδιού, ζήτησε ο Αλέξης Χαρίτσης. Με αφορμή την πρώτη επίσημη… φωνή Κασιδιάρη μέσα στη Βουλή, ο κος Χαρίτσης σημείωσε: Το σημερινό επεισόδιο στη Βουλή ήταν αποκαλυπτικό. Και πρέπει να σημάνει αντιφασιστικό συναγερμό. Όχι μόνο επειδή βουλευτές δήλωσαν ότι εκπροσωπούν τον άρτι αποφυλακισθέντα Κασιδιάρη κάνοντάς του δώρο κοινοβουλευτικές έδρες.

Αλλά γιατί αποκαλύπτεται ότι ο φασισμός στη χώρα μας φορά διάφορα προσωπεία, με έναν όμως στόχο: τη νεκρανάσταση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής» και συνέχισε:

Δεν αρκεί η δικαστική καταδίκη. Δεν αρκεί η πολιτική απομόνωση.

Πρώτιστο καθήκον μας είναι η συντριβή της ατζέντας της άκρας δεξιάς: του μίσους για τους «άλλους», της λατρείας της «ισχύος», της επίθεσης στα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα.

Ο κατευνασμός του τέρατος που επιχειρεί η ευρωπαϊκή Δεξιά με την υιοθέτηση της ατζέντας του, δεν δουλεύει.

Το είδαμε στη Γερμανία. Δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να το δούμε στην Ελλάδα.

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Οφείλουμε να είμαστε παρόντες παντού. Και μέσα στο Κοινοβούλιο.

Για να ορθώσουμε ένα ισχυρό δημοκρατικό και αντιφασιστικό τείχος απέναντι στους κάθε λογής θρασύδειλους. Ούτε βήμα πίσω. Μόνο μπροστά.

Για να τελειώνουμε μια και καλή με το αυγό του φιδιού».

{https://x.com/alexischaritsis/status/2102115808327410050}