Πόσο αντισυστημικός είναι κάποιος που καταδικάστηκε σε 13 χρόνια κάθειρξη αλλά εξέτισε την ποινή του μόλις στα μισά, ενώ παράλληλα μέσα από τη φυλακή (όπου απαγορεύονται τα κινητά τηλέφωνα) παρήγαγε βίντεο, δηλώσεις, πόντκαστς και ίδρυσε το 2020 πολιτικό κόμμα, χωρίς πάρα ταύτα να στερηθεί τις τακτικές άδειες που του χορηγούνταν;

Ως και ο πρωθυπουργός έφτασε στο σημείο να χαρακτηρίσει «αντισυστημικό» τον χρυσαυγίτη Ηλία Καισιδιάρη.

Ο συνταγματολόγος και Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, αλλά και συγγραφέας, Ξενοφών Κοντιάδης, θέτει με ανάρτησή του δέκα καίρια ερωτήματα για το αν είναι ο Κασιδιάρης αντισυστημικός.

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» συνυπογράφουν- και αναδημοσιεύουν την ανάρτηση Κοντιάδη:

ΔΕΚΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΣΥΣΤΗΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έθεσε ένας φοιτητής μου δέκα ερωτήσεις περί "αντισυστημικότητας", που ομολογώ δεν ήταν εύκολο να απαντήσω:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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1. Είναι "αντισυστημικοί" ο αποφυλακισμένος συνδιευθυντής εγκληματικής οργάνωσης και οι οπαδοί του;

2. Πόσο αντισυστημικός είναι κάποιος που καταδικάστηκε σε 13 χρόνια κάθειρξη αλλά εξέτισε την ποινή του μόλις στα μισά, ενώ παράλληλα μέσα από τη φυλακή (όπου απαγορεύονται τα κινητά τηλέφωνα) παρήγαγε βίντεο, δηλώσεις, πόντκαστς και ίδρυσε το 2020 πολιτικό κόμμα, χωρίς πάρα ταύτα να στερηθεί τις τακτικές άδειες που του χορηγούνταν;

3. Ήταν αντισυστημικοί εκείνοι που χρηματοδοτούσαν τη Χρυσή Αυγή όταν τρομοκρατούσε με τα τάγματα εφόδου, δολοφονούσε, βιαιοπραγούσε κατά μεταναστών και κατά συνδικαλιστών στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη;

4. Ποιος είχε και έχει προνομιακή σχέση με πολλά "συστημικά" ΜΜΕ, ορισμένα από τα οποία κάλυψαν την αποφυλάκισή του σαν να είχε κατέβει από τους ουρανούος ο μεσσίας;

5. Ποιος και με πόρους προερχόμενους ακριβώς από πού έχει οργανώσει μία στρατιά από τρολλς και μποτς που ανενόχλητη επιτίθεται με ευτελή, απειλητικό και υβριστικό λόγο σε όποιον διατυπώσει αντίθετη άποψη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

6. Με τη στήριξη ποιων κέντρων πολιτικής, οικονομικής και επικοινωνιακής ισχύος έφτασε το 2015 η Χρυσή Αυγή, με υπόδικη την ηγεσία της μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και του Σαχζάντ Λουκμάν, να αναδειχθεί τρίτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές;

7. Ποιος συνεργάστηκε με άρτι αφυπηρετήσαντα Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου το 2023, θέτοντάς τον επικεφαλής-αχυράνθρωπο του κόμματος "Έλληνες" για μην φαίνεται ο ίδιος και τι είδους "αντισυστημικότητα" υποκρύπτουν τέτοιες διασυνδέσεις;

8. Ποιος συνομιλούσε εμπιστευτικά και με οικειότητα με τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης το 2014, ενόσω εξελισσόταν η διαδικασία δίωξης της εγκληματικής οργάνωσης, αναφερόμενοι σε σχέσεις διαπλοκής μεταξύ πολιτικής και δικαστικής εξουσίας χωρίς να υπάρξει καμία θεσμική συνέπεια;

9. Είναι αντισυστημικότητα να έχεις τον αγκυλωτό σταυρό στο μπράτσο, να χυδαιολογείς, να χαστουκίζεις γυναίκες σε τηλεοπτικά πλατό, να αλιεύεις "στελέχη" από τον υπόκοσμο και να απειλείς ανυπεράσπιστους ανθρώπους, φροντίζοντας βέβαια να σε συνοδεύει μια ντουζίνα γορίλες;

10. Είναι αντισυστημικότητα ή κομφορμισμός να επιδιώκεις επίμονα και με κάθε τρόπο να γίνεις μέλος του Κοινοβουλίου ώστε να απολαμβάνεις τα προνόμια, τη χρηματοδότηση, τους ανθρώπινους πόρους και τις ασυλίες που σου παρέχει η βουλευτική ιδιότητα, δηλώνοντας παράλληλα αντίπαλος αυτού του πολιτικού συστήματος;

Υπάρχουν πολλά συναφή ερωτήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν. Θέλω να ελπίζω ότι οι λέξεις διατηρούν ακόμη μία κάποια σημασία.