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Με βάση την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται βορειοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας.

Σεισμόςμεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 09:42 το πρωί της Παρασκευής στη βορειοανατολική Εύβοια.

Με βάση την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται βορειοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Εύβοιας, γεγονός που αποδίδεται και στο μικρό εστιακό της βάθος.

Λέκκας: Έντονα αισθητή η δόνηση

Για τον σεισμό μίλησε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, ο οποίος τοποθέτησε το επίκεντρο λίγο βορειότερα από την ακτογραμμή της Εύβοιας, στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού.

Όπως εξήγησε, η δόνηση είχε μικρό εστιακό βάθος, το οποίο προσδιόρισε περίπου στα 9 χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα να γίνει αισθητή σε μεγαλύτερη έκταση.

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«Έντονα αισθητή η κίνηση σε μια ευρύτερη περιοχή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Καθησυχαστικός ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ

Ο κ. Λέκκας εμφανίστηκε καθησυχαστικός σχετικά με την εξέλιξη του φαινομένου, επισημαίνοντας ότι οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την περιοχή.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια περιοχή με αρκετά έντονη σεισμική δραστηριότητα, ωστόσο το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό δεν σημαίνει ότι επίκειται μεγαλύτερη σεισμική δόνηση.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα ανησυχίας, παρακολουθούμε το φαινόμενο», ανέφερε.