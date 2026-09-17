Μία πολυκατοικία διαθέτει ήδη κάθετη καλωδίωση οπτικής ίνας, η επιλογή άλλου παρόχου από έναν ένοικο μπορεί να οδηγήσει σε δεύτερη εγκατάσταση.

Νομοσχέδιο επιχειρεί να βάλει τέλος στην αναστάτωση και τις αντιπαραθέσεις μεταξύ ενοίκων και ιδιοκτητών, ιδιαίτερα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αθήνας, που έχουν προκαλέσει οι διπλές κάθετες καλωδιώσεις οπτικής ίνας στις πολυκατοικίες. Πρόκειται για το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή του Gigabit Infrastructure Act, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις αρχές Οκτωβρίου.

Το πρόβλημα έχει γίνει εντονότερο τους τελευταίους μήνες, καθώς σε αρκετά κτίρια διαφορετικοί τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι εγκαθιστούν παράλληλες υποδομές για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους. Έτσι, ακόμη και όταν μια πολυκατοικία διαθέτει ήδη κάθετη καλωδίωση οπτικής ίνας, η επιλογή άλλου παρόχου από έναν ένοικο μπορεί να οδηγήσει σε δεύτερη εγκατάσταση, νέες οδεύσεις καλωδίων και πρόσθετες παρεμβάσεις στους κοινόχρηστους χώρους.

Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο

Το ζήτημα έχει αναδείξει επανειλημμένως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), η οποία σε πρόσφατη παρέμβασή της υποστήριξε ότι η κατασκευή δεύτερης, παράλληλης υποδομής σε κτίρια που έχουν ήδη ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί μέσω του προγράμματος Smart Readiness και διαθέτουν την προβλεπόμενη υποδομή είναι παράνομη και δημιουργεί νομικούς και οικονομικούς κινδύνους.

Το υφιστάμενο πλαίσιο, ωστόσο, εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο δεύτερης καλωδίωσης. Αυτό ακριβώς επιχειρεί να αντιμετωπίσει το νέο νομοσχέδιο, θεσπίζοντας σαφέστερους κανόνες για τις κάθετες καλωδιώσεις και συνολικά για τις ενδοκτιριακές υποδομές οπτικών ινών.

Μεταξύ των ρυθμίσεων που εξετάζονται είναι η σαφής χωροθέτηση του τηλεπικοινωνιακού χώρου εισαγωγής στο κτίριο, ώστε να υπάρχει επαρκής χώρος για τον εξοπλισμό και τα σημεία διασύνδεσης διαφορετικών παρόχων. Κεντρική θέση στον σχεδιασμό έχει και η κοινή χρήση της κατακόρυφης ενδοκτιριακής υποδομής, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ξεχωριστού δικτύου από κάθε εταιρεία.

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Δύο οπτικές ίνες ανά διαμέρισμα

Παράλληλα, προκρίνεται η εγκατάσταση δύο οπτικών ινών και διπλής οπτικής πρίζας ανά διαμέρισμα. Με αυτόν τον τρόπο, ένας ένοικος θα μπορεί να αλλάξει πάροχο ή να εξυπηρετείται από δεύτερο πάροχο χωρίς να απαιτείται νέα καλωδίωση ή αποξήλωση της υπάρχουσας εγκατάστασης. Εξετάζονται επίσης αυστηρότερες προδιαγραφές για την ποιότητα, την προστασία και την πιστοποίηση των υλικών, καθώς και δεκαετής εγγύηση καλής εγκατάστασης και λειτουργίας.

Δυσκολίες εμφανίζονται σήμερα όταν η κεντρική υποδομή της πολυκατοικίας έχει εγκατασταθεί από τη ΔΕΗ. Η αρχική συμφωνία αμοιβαίας πρόσβασης μεταξύ ΟΤΕ (TELECOM), Vodafone και Nova δεν περιελάμβανε τη ΔΕΗ, καθώς τότε δεν είχε ακόμη εισέλθει στην αγορά τηλεπικοινωνιών. Σύμφωνα με τον ΟΤΕ, ελλείψει σχετικής συμφωνίας δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το κουτί της ΔΕΗ για την εξυπηρέτηση πελάτη του, με αποτέλεσμα να προκρίνεται η εγκατάσταση ξεχωριστής κατακόρυφης καλωδίωσης.

Το νέο πλαίσιο στοχεύει να περιορίσει αυτή την πολυδιάσπαση, ώστε μία ενδοκτιριακή υποδομή να μπορεί να εξυπηρετεί περισσότερους παρόχους, περιορίζοντας τόσο τις επαναλαμβανόμενες εργασίες όσο και τις παρεμβάσεις στους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών.