Βασική αλλαγή στο νομοσχέδιο θα αποτελεί η πρόνοια για τις απλές πλειοψηφίες, ώστε να μην μπορούν μεμονωμένες διαφωνίες να μπλοκάρουν αποφάσεις για τη λειτουργία των πολυκατοικιών.

Αλλαγή στον τρόπο λήψης αποφάσεων για τη λειτουργία των πολυκατοικιών φέρνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Χαρακτηριστική είναι η φράση του Γιώργου Φλωρίδη, το πρωί της Τρίτης στην ΕΡΤ, πως «Η ομοφωνία μπλοκάρει το σύμπαν». Στις αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο είναι και ότι πλέον θα προβλέπονται απλές πλειοψηφίες, ώστε να μην μπορούν μεμονωμένες διαφωνίες να μπλοκάρουν αποφάσεις για τη λειτουργία των πολυκατοικιών.

Η σχετική επιτροπή για την αλλαγή του νόμου του 1929, που διέπει τη λειτουργία τω πολυκατοικιών έχει ήδη συγκροτηθεί και εργάζεται για την κατάρτιση νομοσχεδίου. Το νέο νομοσχέδιο αναμένεται να παραδοθεί έως το τέλος του έτους, με στόχο την ψήφισή του τον Ιανουάριο.

Οι αλλαγές στις πολυκατοικίες

Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκονται οι κανόνες για πλειοψηφίες και μειοψηφίες, οι κανονισμοί των πολυκατοικιών και ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται αποφάσεις για ζητήματα όπως οι παρεμβάσεις στα κτίρια.

Από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι η δυνατότητα κατάτμησης ενός μεγάλου διαμερίσματος σε δύο μικρότερες κατοικίες, ακόμη και όταν ο κανονισμός της πολυκατοικίας περιλαμβάνει σχετική απαγόρευση. Η ρύθμιση συνδέεται με την ανάγκη αξιοποίησης μεγάλων οροφοδιαμερισμάτων και αύξησης της διαθέσιμης κατοικίας, κυρίως στα αστικά κέντρα.

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Σημειώνεται ότι για την κατάτμηση ενός διαμερίσματος δεν αρκεί η τοποθέτηση ενός διαχωριστικού τοίχου. Θα πρέπει να εξετάζεται αν δημιουργούνται δύο λειτουργικά αυτοτελείς κατοικίες, αν υπάρχουν ανεξάρτητες παροχές, αν εξασφαλίζονται φωτισμός και αερισμός και αν επηρεάζονται εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης και ηλεκτροδότησης. Ανά περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτείται οικοδομική άδεια ή τροποποίηση της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας.

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Ανάλογες είναι οι προϋποθέσεις και για συνένωση δύο διαμερισμάτων. Αν πρόκειται να ανοιχτεί ή να αφαιρεθεί τοίχος, πρέπει να ελεγχθεί αν είναι φέρων. Αν αλλάζουν οι εγκαταστάσεις, οι χρήσεις ή οι προσβάσεις, μπορεί να απαιτούνται πρόσθετες εγκρίσεις. Όταν δύο αυτοτελείς ιδιοκτησίες μετατρέπονται σε μία, ενδέχεται να χρειάζεται και συμβολαιογραφική τροποποίηση.

Ακάλυπτοι, στέγες και ταράτσες

Επιπλέον, στέγες, ταράτσες, πιλοτές, ακάλυπτοι, κλιμακοστάσια και όψεις δεν μπορούν να μεταβάλλονται αυθαίρετα από έναν ιδιοκτήτη. Ακόμη και η αποκλειστική χρήση ενός χώρου δεν ισοδυναμεί με κυριότητα και δεν επιτρέπει μόνιμες κατασκευές χωρίς έλεγχο.

Επιπλέον, για το δικαίωμα υψούν, η αναφορά του σε ένα συμβόλαιο δεν σημαίνει ότι μπορεί οπωσδήποτε να κατασκευαστεί νέος όροφος. Απαιτείται έλεγχος του συντελεστή δόμησης, του επιτρεπόμενου ύψους, της στατικής επάρκειας και της πολεοδομικής νομιμότητας του κτιρίου.

Πριν από κάθε εργασία, ο ιδιοκτήτης πρέπει να συγκεντρώνει τον τίτλο, τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, τον κανονισμό, τον πίνακα χιλιοστών, τα σχέδια της οικοδομικής άδειας, την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και τα στοιχεία του Κτηματολογίου. Πλέον μόνο μετά από πλήρη τεχνικό και νομικό έλεγχο μπορεί να διαπιστωθεί τι επιτρέπεται και ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο καλείται να βρει λύσεις και σε ζητήματα ιδιοκτησιών, κυρίως στη Θεσσαλία και βορειότερα, οι οποίες παραμένουν χωρίς νομιμοποίηση και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και περιουσιακά ζητήματα.