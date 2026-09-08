Νέα μεγάλη κλήρωση απόψε από το Eurojackpot.

Λίγο μετά τις 21:15 θα γνωρίζουμε τα αποτελέσματα της νέας κλήρωσης του Eurojackpot το οποίο μοιράζει το ποσό των 31 εκατ. ευρώ.

Αμέσως μετά θα ξέρουμε τον πίνακα κερδών και τα τυχερά δελτία με τα ποσά που κερδίζουν.

Online συμμετοχή στο Eurojackpot και με ομαδικά δελτία

Οι online παίκτες του Eurojackpot έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν και ομαδικά δελτία. Με το Eurojackpot Group Play, η συμμετοχή στο παιχνίδι μπορεί να γίνει μαζί με άλλους παίκτες, οι οποίοι μοιράζονται το κόστος.

Στην κλήρωση της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου, το παιχνίδι μοιράζει 31 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία οι παίκτες μπορούν να διεκδικήσουν και μέσω διαδικτύου. Για τους online παίκτες υπάρχει και μία προσφορά* χωρίς κατάθεση στο allwyn.gr.

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