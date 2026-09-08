Σύμφωνα με την Goldman Sachs, η υψηλή παραγωγή ντίζελ και καυσίμων αεροπορίας (jet fuels) δίνει στην ελληνική εταιρεία τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις ευνοϊκές συνθήκες στη διεθνή αγορά, μεγιστοποιώντας τις εξαγωγές της.

Σε νέα αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της HELLENiQ ENERGY προχώρησε η Goldman Sachs, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση «Buy». Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά αύξηση της τιμής-στόχου μέσα στους τελευταίους πέντε μήνες, από τις 30 Μαρτίου και μετά.

Στην επικαιροποιημένη έκθεσή της για τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια, με ημερομηνία 3 Σεπτεμβρίου 2026 και τίτλο «Raising estimates to reflect higher product margins for longer», η Goldman Sachs ανεβάζει την τιμή-στόχο για τη HELLENiQ ENERGY στα 17,80 ευρώ, έναντι 15,20 ευρώ προηγουμένως. Η αναθεώρηση αντιστοιχεί σε αύξηση της τιμής-στόχου κατά περίπου 17%.

Παρά τη σημαντική άνοδο που έχει ήδη καταγράψει η μετοχή το τελευταίο διάστημα, ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος εμφανίζεται ακόμη πιο θετικός για τις προοπτικές της εταιρείας. Η νέα αναβάθμιση στηρίζεται στις υψηλότερες εκτιμήσεις για την κερδοφορία EBITDA, καθώς η Goldman Sachs αναμένει ότι τα αυξημένα περιθώρια διύλισης θα διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, προβλέπει ενίσχυση των ταμειακών ροών της HELLENiQ ENERGY και περαιτέρω αποκλιμάκωση του καθαρού δανεισμού, παράγοντες που ενισχύουν την επενδυτική εικόνα του ομίλου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο σύστημα διυλιστηρίων της HELLENiQ ENERGY και στο παραγωγικό της μείγμα. Σύμφωνα με την Goldman Sachs, η υψηλή παραγωγή ντίζελ και καυσίμων αεροπορίας (jet fuels) δίνει στην ελληνική εταιρεία τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις ευνοϊκές συνθήκες στη διεθνή αγορά, μεγιστοποιώντας τις εξαγωγές της.

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Η νέα αναβάθμιση έρχεται λίγους μήνες μετά την απόφαση της Goldman Sachs να συμπεριλάβει, στις 12 Μαΐου, τη HELLENiQ ENERGY στα global top picks του κλάδου. Τότε, ο οίκος είχε αναδείξει την ελκυστικότητα της μετοχής σε σύγκριση με άλλες διεθνείς εταιρείες με βασική δραστηριότητα τη διύλιση.

Υψηλά περιθώρια διύλισης και το 2027

Στην ευρύτερη ανάλυσή της για τον ευρωπαϊκό κλάδο διύλισης, η Goldman Sachs εστιάζει στις επιπτώσεις της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και των αυξανόμενων επιθέσεων σε διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία. Οι εξελίξεις αυτές, σύμφωνα με τον οίκο, έχουν περιορίσει περαιτέρω την ήδη μειωμένη παγκόσμια δυναμικότητα διύλισης, οδηγώντας τα περιθώρια κέρδους των διυλισμένων προϊόντων σε νέα υψηλά επίπεδα, με το ντίζελ να βρίσκεται στο επίκεντρο της ανόδου.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι τα περιθώρια διύλισης θα παραμείνουν δομικά υψηλότερα και κατά τη διάρκεια του 2027, καθώς η προσφορά ανακάμπτει με αργούς ρυθμούς και η προσθήκη νέας παραγωγικής δυναμικότητας παραμένει ανεπαρκής.

Ακόμη και σε ένα σενάριο άμεσης αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, ο οίκος δεν αναμένει πλήρη ομαλοποίηση της λειτουργίας του παγκόσμιου συστήματος διύλισης πριν από το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Goldman Sachs θεωρεί ότι η HELLENiQ ENERGY βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση ώστε να αξιοποιήσει τα υψηλά περιθώρια του κλάδου, γεγονός που εξηγεί τόσο τη διατήρηση της σύστασης «Buy» όσο και τη νέα, σημαντική αύξηση της τιμής-στόχου στα 17,80 ευρώ.