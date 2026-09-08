Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη Mahan Air, η οποία βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις από το 2011, λόγω της φερόμενης υποστήριξής της στη Δύναμη Quds των Φρουρών της Επανάστασης.

Νέο πακέτο εκτεταμένων κυρώσεων κατά του ιρανικού αεροπορικού τομέα ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, θέτοντας στο στόχαστρο συνολικά 36 οντότητες, μεταξύ των οποίων 27 ενεργές αεροπορικές εταιρείες του Ιράν. Τα μέτρα εντάσσονται στην «Operation Economic Outcast», μέσω της οποίας η Ουάσιγκτον επιδιώκει να περιορίσει τις οικονομικές και εμπορικές διαδρομές που, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, επιτρέπουν στην Τεχεράνη να παρακάμπτει τις κυρώσεις.

Η αρμόδια διεύθυνση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών (OFAC) υποστηρίζει ότι ο ιρανικός αεροπορικός τομέας χρησιμοποιείται για τη μεταφορά όπλων, προσωπικού και άλλων φορτίων, ενώ παράλληλα λειτουργούν δίκτυα εταιρειών-βιτρίνα και ξένων μεσαζόντων για την απόκτηση αμερικανικής προέλευσης αεροσκαφών και τεχνολογίας. Μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών που εντάσσονται στο νέο καθεστώς κυρώσεων βρίσκονται οι Iran Aseman Airlines, Iran Air Tour, Kish Airlines, Qeshm Air, Zagros Airlines, Ata Airlines, Chabahar Airlines, Taban Airlines και Sepehran Airlines.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προειδοποίησε ότι εταιρείες που εξακολουθούν να συνεργάζονται με τις ιρανικές αεροπορικές εταιρείες κινδυνεύουν να αποκοπούν από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη Mahan Air, η οποία βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις από το 2011, λόγω της φερόμενης υποστήριξής της στη Δύναμη Quds των Φρουρών της Επανάστασης.

Στο επίκεντρο της νέας αμερικανικής παρέμβασης βρίσκεται και η απόκτηση τουλάχιστον τριών Boeing 777 από τη Mahan Air το καλοκαίρι του 2026. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, τα αεροσκάφη πέρασαν μέσω Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Ομάν, με την ECT Aviation Support στα ΗΑΕ και την τουρκική Sky Phoenix να φέρονται ως ενδιάμεσοι στην επιχείρηση μεταφοράς τους.

Κυρώσεις επιβλήθηκαν επίσης σε εταιρείες logistics και εμπορικούς αντιπροσώπους σε Τουρκία, Μαλαισία και Καζακστάν, οι οποίοι κατηγορούνται ότι παρείχαν υπηρεσίες στη Mahan Air και διευκόλυναν τη μεταφορά εξαρτημάτων και εξοπλισμού προς το Ιράν.

Ακόμη, η OFAC αναστέλλει τρεις άδειες σχετικές με αεροπορικές δραστηριότητες στο Ιράν, μεταξύ αυτών άδειες για υπερπτήσεις και για τη χρήση αμερικανικής προέλευσης εμπορικών αεροσκαφών από μη αμερικανικές εταιρείες σε πτήσεις προς τη χώρα.

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Οι ΗΠΑ προειδοποιούν, τέλος, ότι ξένες επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνεχίζουν σημαντικές συναλλαγές με τις εταιρείες που βρίσκονται υπό κυρώσεις ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δευτερογενή μέτρα, διευρύνοντας περαιτέρω την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη.