Αιχμηρό βίντεο από το ΚΚΕ για την κυβερνητική αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού.

Το ΚΚΕ σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου εξαιτίας του αφθώδους πυρετού και την κυβερνητική διαχείρισή της.

«Πώς λύνει η κυβέρνηση το πρόβλημα με τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο σε 4 απλά βήματα;», είναι το βασικό ερώτημα.

Πώς λύνει η κυβέρνηση το πρόβλημα με τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο σε 4 απλά βήματα…

- Βήμα 1ο: Δεν προλαβαίνει τη διασπορά.

- Βήμα 2ο: Δεν κάνει τον εμβολιασμό που ζητούν κτηνοτρόφοι και επιστημονικοί φορείς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

- Βήμα 3ο: Αφήνει τους κτηνοτρόφους χωρίς εισόδημα.

- Βήμα 4ο: Φέρνει τον στρατό!

«Τα κοπάδια αποδεκατίστηκαν, η κυβερνητική γελοιότητα πάλι όχι!» σχολιάζει το ΚΚΕ στο βίντεό του στο Tik Tok.

«Κι όμως, υπάρχει σχέδιο: Να μη θιγούν οι μπίζνες των μεγάλων βιομηχανιών φέτας! Το δίλημμα είναι καθαρό: Θα σωθούν οι κτηνοτρόφοι ή θα σωθεί η πολιτική που τους ξεκληρίζει;» διερωτάται το ΚΚΕ.

Το ΚKE σημειώνει πως «οι αγροτοκτηνοτρόφοι έχουν διαλέξει πλευρά: με τα μπλόκα και τον αγώνα τους, απέναντι στην πολιτική που θυσιάζει τη ζωή τους για τα κέρδη των λίγων! Το ΚΚΕ ήταν, είναι και θα είναι εκεί».