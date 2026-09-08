Το ΚΚΕ σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου εξαιτίας του αφθώδους πυρετού και την κυβερνητική διαχείρισή της.
«Πώς λύνει η κυβέρνηση το πρόβλημα με τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο σε 4 απλά βήματα;», είναι το βασικό ερώτημα.
Πώς λύνει η κυβέρνηση το πρόβλημα με τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο σε 4 απλά βήματα…
- Βήμα 1ο: Δεν προλαβαίνει τη διασπορά.
- Βήμα 2ο: Δεν κάνει τον εμβολιασμό που ζητούν κτηνοτρόφοι και επιστημονικοί φορείς.
- Βήμα 3ο: Αφήνει τους κτηνοτρόφους χωρίς εισόδημα.
- Βήμα 4ο: Φέρνει τον στρατό!
«Τα κοπάδια αποδεκατίστηκαν, η κυβερνητική γελοιότητα πάλι όχι!» σχολιάζει το ΚΚΕ στο βίντεό του στο Tik Tok.
«Κι όμως, υπάρχει σχέδιο: Να μη θιγούν οι μπίζνες των μεγάλων βιομηχανιών φέτας! Το δίλημμα είναι καθαρό: Θα σωθούν οι κτηνοτρόφοι ή θα σωθεί η πολιτική που τους ξεκληρίζει;» διερωτάται το ΚΚΕ.
Το ΚKE σημειώνει πως «οι αγροτοκτηνοτρόφοι έχουν διαλέξει πλευρά: με τα μπλόκα και τον αγώνα τους, απέναντι στην πολιτική που θυσιάζει τη ζωή τους για τα κέρδη των λίγων! Το ΚΚΕ ήταν, είναι και θα είναι εκεί».
@twra_kke
⁉️ Πώς λύνει η κυβέρνηση το πρόβλημα με τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο σε 4 απλά βήματα… ❌ Βήμα 1ο: Δεν προλαβαίνει τη διασπορά. ❌ Βήμα 2ο: Δεν κάνει τον εμβολιασμό που ζητούν κτηνοτρόφοι και επιστημονικοί φορείς. ❌ Βήμα 3ο: Αφήνει τους κτηνοτρόφους χωρίς εισόδημα. ❌ Βήμα 4ο: Φέρνει τον στρατό! ‼️ Τα κοπάδια αποδεκατίστηκαν, η κυβερνητική γελοιότητα πάλι όχι! Κι όμως, υπάρχει σχέδιο: Να μη θιγούν οι μπίζνες των μεγάλων βιομηχανιών φέτας! ? Το δίλημμα είναι καθαρό: Θα σωθούν οι κτηνοτρόφοι ή θα σωθεί η πολιτική που τους ξεκληρίζει; ✊ Οι αγροτοκτηνοτρόφοι έχουν διαλέξει πλευρά: με τα μπλόκα και τον αγώνα τους, απέναντι στην πολιτική που θυσιάζει τη ζωή τους για τα κέρδη των λίγων! ? Το ΚΚΕ ήταν, είναι και θα είναι εκεί.♬ original sound - Τώρα ΚΚΕ!