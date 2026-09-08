««Ξέρετε ποια είναι η κατάντια του Παύλου Πολάκη; Παλαιότερα ήθελε να κλείσει κάποιον στην φυλακή για να κερδίσει τις Εκλογές και να παραμείνουν στην Κυβέρνηση….τώρα για να πιάσει το 3%…» γράφει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Με ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε νέα επίθεση στον Παύλο Πολάκη.

«Ξέρετε ποια είναι η κατάντια του Παύλου Πολάκη; Παλαιότερα ήθελε να κλείσει κάποιον στην φυλακή για να κερδίσει τις Εκλογές και να παραμείνουν στην Κυβέρνηση….τώρα για να πιάσει το 3%….α ρε Παύλο κρίμα δεν σου πήγαν και πολύ καλά τα πράγματα…», αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Καταλήγει στην ανάρτησή του με το υστερόγραφο «Ο κ. Απατσίδης που τον συνόδευσε σήμερα ήταν συνήγορος υπεράσπισης των καταδικασμένων αμετάκλητα ως συκοφαντών ψευδομαρτύρων της σκευωρίας Novartis, ούτε τα προσχήματα δεν μπορούν να κρατήσουν….και φυσικά ο κ. Απατσίδης συνετρίβη στο Δικαστήριο για να μήν ξεχνιόμαστε».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2097339902383820934}

Νωρίτερα ο Παύλος Πολάκης είχε κάνει δηλώσεις μετά την κατάθεση αίτησης ανάσυρσης για τον Άδωνι Γεωργιάδη και μηνυτήρια αναφορά για τα «αδιευκρινιστα»της Novartis] όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο facebook.

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