Ο Μάρκος Σεφερλής γιορτάζει τα 58α γενέθλιά του. Η συγκινητική ανάρτηση και το «ευχαριστώ» στο κοινό του.

Ένα ξεχωριστό μήνυμα μοιράστηκε ο Μάρκος Σεφερλής μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media με αφορμή τα γενέθλιά του.

Ο κωμικός ηθοποιός, γιορτάζει σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, τα 58α γενέθλιά του, και λόγω της ημέρας θέλησε να κάνει μία σύντομη, αλλά ουσιαστική αναδρομή στο παρελθόν.

Μέσα από την δημοσίευση που έκανε, αποκάλυψε στους διαδικτυακούς του φίλους μερικές από τις σκέψεις του, σημειώνοντας ότι έχει θέσει ως στόχο να συνεχίσει να κάνει τον κόσμο να γελάει μέσα από τη δουλειά του.

Ο ίδιος, αναφέρθηκε με ευγνωμοσύνη στο κοινό για τη στήριξη που του έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια, ενώ στο τέλος έδωσε τη δική του υπόσχεση: «σας υπόσχομαι να εξακολουθήσω να σας κάνω να γελάτε με την ψυχή σας, δίνοντας γι’ αυτό την ψυχή μου».

Η ανάρτηση του Μάρκου Σεφερλή για τα γενέθλιά του

Ως φωτογραφία επέλεξε να χρησιμοποιήσει μία εικόνα με κεράκια που σχηματίζουν τον αριθμό της ηλικίας του, 58, και στο συνοδευτικό κείμενο πρόσθεσε:

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«Όπως λέω και στην παράσταση «ΓΕΛΑΣ» στο Δελφινάριο, «δεν σταματάμε να γελάμε επειδή γερνάμε, γερνάμε επειδή σταματάμε να γελάμε»! Αυτό λοιπόν κάνω κι εγώ όλα αυτά τα χρόνια! Κάνοντας εσάς να γελάτε, γελάω κι εγώ μαζί σας! Γιατί περνάω καλά μαζί σας!

Το ίδιο καλά που περνάτε κι εσείς μαζί μου! Έτσι λοιπόν έφτασα να κλείνω τα 58 μου χρόνια και να μπαίνω στα 59, χωρίς να το καταλάβω! Μπορεί τελικά όλα αυτά τα χρόνια να μην μου έχουν αφήσει ακόμα όσες ρυτίδες θα ήταν φυσικό να μου αφήσουν (φράπα το προσωπάκι μου), μου έχουν αφήσει όμως πάρα πολλά και ωραία συναισθήματα! Και υπεύθυνοι είστε εσείς γι’ αυτά!

Οι «δικοί μου» άνθρωποι! Οι άνθρωποι της «μικρής» προσωπικής μου οικογένειας, αλλά και της «μεγάλης», της «τεράστιας» οικογένειας που έχουμε δημιουργήσει όλοι μαζί όλα αυτά τα χρόνια!

Σας ευχαριστώ έναν - έναν ξεχωριστά για την αγάπη σας, την πίστη σας και την αφοσίωσή σας στο πρόσωπό μου! Εύχομαι να είστε πάντα καλά και σας υπόσχομαι να εξακολουθήσω να σας κάνω να γελάτε με την ψυχή σας, δίνοντας γι’ αυτό την ψυχή μου!».

{https://www.instagram.com/p/DdBimxStzFl/?hl=el}