Η μεγάλη νίκη του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ προκαλεί πολιτικούς τριγμούς στη Γερμανία, με τον Φρίντριχ Μερτς να αποκλείει συνεργασία με το ακροδεξιό κόμμα, ενώ το Reuters καταγράφει τις πιέσεις για αλλαγή πολιτικής.

Ισχυρό πολιτικό μήνυμα στη Γερμανία έστειλε η μεγάλη εκλογική νίκη της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στη Σαξονία-Άνχαλτ, με το κόμμα να καταλαμβάνει την πρώτη θέση και να συγκεντρώνει σχεδόν το 44% των ψήφων.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το αποτέλεσμα αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και την κυβέρνησή του, ενώ δημιουργεί νέα δεδομένα στην πολιτική σκηνή της χώρας. Η AfD, που τάσσεται κατά της μετανάστευσης, υπέρ της αποκατάστασης των σχέσεων με τη Μόσχα και κατά της συνέχισης της γερμανικής στήριξης προς την Ουκρανία, βρίσκεται πλέον μπροστά από τα παραδοσιακά κόμματα σε ένα από τα κρατίδια της πρώην Ανατολικής Γερμανίας.

Ο Μερτς αποκλείει συνεργασία με το AfD

Ο Φρίντριχ Μερτς ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με το AfD, παρά το εκλογικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, παραδέχθηκε ότι η επίδοση του κόμματος προκάλεσε σοκ στους Χριστιανοδημοκράτες.

«Αυτό κλονίζει το κόμμα μας συθέμελα», δήλωσε ο Μερτς, ενώ στη συνέχεια ανέφερε ότι όλοι είναι «βαθιά σοκαρισμένοι», χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα ως τη χειρότερη εκλογική επίδοση του κόμματός του εδώ και δεκαετίες.

Παρά την πίεση που δέχεται, ο Γερμανός καγκελάριος απέρριψε τα σενάρια παραίτησής του και δήλωσε ότι θα συνεχίσει την κυβερνητική του ατζέντα, με μεταρρυθμίσεις και αυξημένες δαπάνες σε συγκεκριμένους τομείς, με στόχο την ανάκαμψη της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης.

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Το αποτέλεσμα στη Σαξονία-Άνχαλτ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς το AfD κέρδισε 39 από τις 83 έδρες του τοπικού κοινοβουλίου, χωρίς όμως να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία. Το κόμμα αναζητά πλέον στήριξη από μεμονωμένους συντηρητικούς βουλευτές, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στην εξουσία.

Το «τείχος προστασίας» απέναντι στην ακροδεξιά

Η εκλογική αναμέτρηση επαναφέρει στο προσκήνιο τη λεγόμενη πολιτική του «τείχους προστασίας» (firewall), με την οποία τα παραδοσιακά γερμανικά κόμματα αποκλείουν κάθε συνεργασία με το AfD.

Ο εθνικός συμπρόεδρος του AfD, Τίνο Χρουπάλα, κάλεσε τους βουλευτές του CDU να επιτρέψουν τη δημιουργία μιας «κεντροδεξιάς συντηρητικής πλειοψηφίας» στη Σαξονία-Άνχαλτ, υποστηρίζοντας ότι «τα κομματικά παιχνίδια θα πρέπει πραγματικά να αποτελούν παρελθόν».

Την ίδια ώρα, το BSW, το λαϊκιστικό αριστερό κόμμα που ίδρυσε η Σάρα Βάγκενκνεχτ, εμφανίζεται ως πιθανός ρυθμιστής των εξελίξεων. Πρόκειται για το μοναδικό γερμανικό κόμμα που έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το AfD, καθώς τα δύο κόμματα συγκλίνουν σε ζητήματα όπως η μετανάστευση, η Ουκρανία και οι σχέσεις με τη Ρωσία.

Μερτς: «Δεν θα αλλάξω πορεία για την Ουκρανία»

Ο Μερτς, παρά την εκλογική άνοδο του AfD, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τη στάση του απέναντι στη Ρωσία και την Ουκρανία.

«Δεν πρόκειται να αποκλίνω ούτε κατά ένα χιλιοστό από τη θεμελιώδη πεποίθησή μου ότι πρέπει να υπερασπιστούμε την ελευθερία μας, ιδιαίτερα τώρα, απέναντι στη Ρωσία», ανέφερε, σύμφωνα με το Reuters.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τη σημερινή πολιτική συγκυρία ως μάχη για την επιβίωση των δυτικών αξιών και υπερασπίστηκε την απόφαση της κυβέρνησής του να προχωρήσει σε δανεισμό εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών.

Η άνοδος του AfD, πάντως, δεν περιορίζεται στη Σαξονία-Άνχαλτ. Το αποτέλεσμα ενισχύει την εκτίμηση ότι το κόμμα μπορεί να διεκδικήσει ακόμη μεγαλύτερο ρόλο στις εθνικές εκλογές του 2029, με την ηγεσία του να θέτει ήδη ως στόχο ποσοστό τουλάχιστον 40%.

«Πολύ, πολύ ανησυχητικό μήνυμα» για την Ευρώπη

Η εκλογική νίκη της AfD προκάλεσε ανησυχία και εκτός Γερμανίας. Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «πολύ, πολύ ανησυχητικό μήνυμα», κάνοντας λόγο για μια ευρύτερη λαϊκιστική τάση που εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες παρακολουθούν με ανησυχία την ενίσχυση του AfD, καθώς η άνοδος του κόμματος στη Γερμανία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα ακροδεξιά και λαϊκιστικά κόμματα ενισχύονται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Η Σαξονία-Άνχαλτ είναι ένα σχετικά μικρό και από τα φτωχότερα κρατίδια της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, ωστόσο η νίκη του AfD θεωρείται από την ηγεσία του κόμματος σημαντικό βήμα προς την κατάκτηση μεγαλύτερης πολιτικής επιρροής σε ομοσπονδιακό επίπεδο.