Παρά την αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου οι παραβάσεις στους δρόμους φαίνεται πως εξακολουθούν να είναι συχνές.

Δύο σοβαρά τροχαία με ηλεκτρικά πατίνια σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, με θύματα έναν 16χρονο στα Γλυκά Νερά και μία 14χρονη στην Τήνο, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομεία της Αθήνας.

Παρά την αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου και την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών, οι παραβάσεις στους δρόμους φαίνεται πως εξακολουθούν να είναι συχνές.

Η Τροχαία, μετά και τα τελευταία περιστατικά, προχωρά σε νέο κύκλο στοχευμένων ελέγχων, με ιδιαίτερη έμφαση σε ομάδες ανηλίκων που κινούνται με ηλεκτρικά πατίνια παραβιάζοντας τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Κρίσιμη η κατάσταση της 14χρονης στην Τήνο

Στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» νοσηλεύεται η 14χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στην Τήνο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το κορίτσι επέβαινε ως συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε μία 15χρονη. Η μεταφορά δεύτερου ατόμου με ηλεκτρικό πατίνι απαγορεύεται, ενώ η 14χρονη φέρεται να μην φορούσε κράνος.

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Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή, όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, οι δύο ανήλικες έπεσαν από το πατίνι. Η 15χρονη τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ η 14χρονη υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.

Το κορίτσι διασωληνώθηκε στην Τήνο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Αθήνα, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πατέρας της, η 14χρονη δεν είχε δικό της ηλεκτρικό πατίνι, καθώς ο ίδιος δεν της επέτρεπε ούτε να έχει ούτε να ανεβαίνει σε τέτοια οχήματα.

Στο ΚΑΤ ο 16χρονος από τα Γλυκά Νερά

Την ίδια ώρα, μάχη για τη ζωή του δίνει και ένας 16χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά το βράδυ του Σαββάτου στα Γλυκά Νερά.

Ο ανήλικος επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 19χρονος. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Από τη σύγκρουση ο 16χρονος χτύπησε στις προστατευτικές μπαριέρες και υπέστη σοβαρά τραύματα. Μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Πάνω από 150 ανήλικοι στα νοσοκομεία μέσα σε τρεις μήνες

Οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Σύμφωνα με στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, περισσότεροι από 150 ανήλικοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με τραυματισμούς που συνδέονται με ηλεκτρικά πατίνια μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 109 τροχαία με ηλεκτρικά πατίνια, δύο από τα οποία ήταν θανατηφόρα, ενώ περίπου 400 παιδιά και έφηβοι χρειάστηκε να λάβουν νοσοκομειακή περίθαλψη.

Το ζητούμενο για τις Αρχές είναι πλέον η αυστηρή τήρηση των κανόνων, ώστε τα οχήματα μικροκινητικότητας να αποτελούν ένα ασφαλές μέσο μετακίνησης και όχι έναν επιπλέον παράγοντα κινδύνου στους δρόμους.

Νέο «σαφάρι» ελέγχων από την Τροχαία

Τα δύο περιστατικά έχουν θέσει εκ νέου σε επιφυλακή την Τροχαία, η οποία εντείνει τους ελέγχους για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών και γενικότερα των ΕΠΗΟ.

Ήδη στην Αχαΐα έχουν ξεκινήσει στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία, και συγκεκριμένα σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική, μέχρι την περασμένη Κυριακή πραγματοποιήθηκαν συνολικά 714 έλεγχοι. Κατά τη διάρκειά τους βεβαιώθηκαν 43 παραβάσεις σε οδηγούς ΕΠΗΟ και δικύκλων.